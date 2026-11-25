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Washington, 25 nov. (Adnkronos)

“Ormai Huang è bruciato, è finito nella trappola degli 007 cinesi e non ha più alcuna credibilità”. Lo afferma in un’intervista all’Adnkronos Don Bacon, deputato repubblicano del Nebraska a fine mandato ed ex generale di brigata dell’Aeronautica, commentando gli ultimi sviluppi sul caso Nvidia, a partire dal ritorno di Jensen Huang alla guida del colosso dei semiconduttori e della retromarcia del consiglio d’amministrazione su pressioni dell’amministrazione. “Il board di Nvidia avrebbe fatto meglio a guardare avanti e a dire di no alle spinte del governo americano per riaverlo indietro. Questa faccenda rivela una preoccupante mancanza di trasparenza e di principi”, sostiene Bacon, tra le voci più dure nel campo conservatore, dove tra più esponenti i dubbi non mancano, soprattutto sulla tutela della sicurezza nazionale e sui rapporti tecnologici con la Cina.

Ma il cuore della sua critica riguarda la coerenza della strategia americana di contenimento tecnologico nei confronti di Pechino. Megaspeed, la società legata a Alice Huang, la donna al centro dello scandalo, è finita nella lista nera delle esportazioni del Dipartimento del Commercio per il sospetto contrabbando di chip Nvidia avanzati verso la Cina. Dare una seconda possibilità al numero uno dell’azienda mentre le verifiche sono ancora aperte, sostiene il deputato, manda un segnale contraddittorio ad alleati e rivali. “È totalmente privo di logica sbandierare l’obiettivo di conquistare il primato globale nella corsa all’intelligenza artificiale se poi, nei fatti, finiamo per consegnare direttamente nelle mani di Pechino il frutto delle nostre ricerche più avanzate e strategiche”, ha incalzato Bacon, chiedendo “un’operazione di trasparenza totale per fare piena luce su chi abbia avallato e porti la responsabilità politica di queste scelte così rischiose”.

Bacon lascerà il seggio il 3 gennaio, avendo scelto di non ricandidarsi, e vuole sfruttare le ultime settimane a Capitol Hill per mantenere sotto pressione l’esecutivo. Ha allargato il mirino anche ai vertici del governo, chiedendo chiarezza sul possibile ruolo del segretario al Commercio, Howard Lutnick, nelle licenze per l’esportazione dei chip. Se non ci riuscirà lui, spera nel nuovo Congresso: “La prossima legislatura dovrà farsi carico di una supervisione parlamentare completa, al fine di verificare puntualmente le eventuali responsabilità attribuibili al vertice del Dipartimento del Commercio nelle decisioni relative alle restrizioni all’export. Sono convinto della necessità di fare piena luce sull’intera questione, portando avanti gli accertamenti fino alle loro ultime conseguenze”.

Sulla sua ipotesi di candidarsi alle presidenziali del 2028, Bacon è rimasto sul vago: ci sta pensando. Nei mesi scorsi aveva già detto di voler proporre un’alternativa repubblicana tradizionale, “in stile Reagan”, al movimento Maga. Chi gli è vicino spiega ad Adnkronos che i prossimi mesi serviranno a sondare il terreno e a capire se una sua candidatura sia fattibile. La sua posizione, intanto, non è isolata. Fa eco a un malcontento trasversale a Washington, che mette sullo stesso piano i repubblicani, come i senatori John Cornyn e John Curtis, e i vertici del Partito Democratico, che definisce sconsiderati e pericolosi sia il ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia sia le pressioni esercitate da Donald Trump. Per Huang, anche dopo il via libera politico della Casa Bianca, la strada resta in salita. Dal primo dicembre dovrà presentarsi davanti alle commissioni Intelligence, Affari Esteri e Cina della Camera per rispondere, sotto giuramento, sulle falle nella sicurezza e sul rispetto delle restrizioni verso Pechino. (di Iacopo Luzi)