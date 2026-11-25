Roma, 25 nov. (askanews) – Sulla patrimoniale nel centrosinistra “la buona notizia è che stiamo raggiungendo un’intesa su questo punto: stiamo ragionando sulla soglia di come levare, ad esempio, gli investimenti produttivi nel calcolo di questo che, non chiamiamo più patrimoniale ma ‘contributo di solidarietà’. Sarà un contributo importante che potrà, ad esempio, con un obiettivo di scopo risolvere una grande questione che è la sanità pubblica nel nostro Paese”. Lo ha annunciato il leader Avs Angelo Bonelli, ospite oggi ad Agorà su Rai3, condotto da Annalisa Bruchi.