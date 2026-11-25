Roma, 24 nov. (askanews) – Pattinare sul ghiaccio insieme agli amici e alla propria famiglia, senza barriere. È l’obiettivo del progetto che ha portato alla consegna di 13 pattini speciali alla pista Polar Park di Mezzocammino, a Roma.L’iniziativa è promossa da Procter & Gamble e Lidl, attraverso il progetto “Il sogno scende in pista”, con il supporto dell’associazione Lo Spirito di Stella ETS.L’intervista a Riccardo Calvi, Senior Director Comunicazione di P&G in Italia: “E’ un’iniziativa che punta all’inclusione e a sensibilizzare sulla promozione dello sport per i ragazzi con disabilità. Lo facciamo attraverso due progetti: “Athletes for Good” è un progetto globale sostenuto da Procter & Gamble che ci ha visto donare sei pattini speciali ad altrettante piste cittadine o palaghiaccio in Italia. Mentre nell’ambito del programma “Campioni Ogni Giorno”, con un progetto in collaborazione con Lidl che si chiama “I Sogni Scendono in Pista” abbiamo avuto la possibilità di donare altri sette pattini. In totale saranno 13 i pattini che doneremo alle persone e alle piste cittadine per consentire a chi ha una disabilità motoria e siede su sedia a ruote di poter provare l’ebrezza e la bellezza del pattinaggio su ghiaccio”.Le parole di Francesca Lollobrigida, Ambassador di “Campioni Ogni Giorno”: “I sogni fanno parte della vita, anzi sono quelli che ti fanno poi creare varie strade, perché non ne esiste solo una. Poi a me piace dire che la vita è fatta di tantissime curve che poi ti portano sul rettilineo finale, quindi, cominciare a sognare è il primo passo e nessuno deve dirti che non puoi fare niente: anch’io quando ho iniziato a pattinare sul ghiaccio venivo da Roma, mi hanno chiesto: ma sei sicura sia la tua strada? Oltre alla tua esperienza personale, queste sono occasioni per scoprire tantissime belle persone che faranno parte del tuo percorso e da ognuna devi prendere il meglio”.I dispositivi sviluppati da Polar Park nell’ambito del progetto Anyone Can Skate sono pedane in acciaio montate su lame, dotate di un sistema basculante e di cinghie per fissare la sedia a rotelle.Il commento di Alessia Bonifazi, Direttrice Corporate Affairs Lidl Italia: “Noi siamo davvero molto felici di essere partner di Procter & Gamble in questa iniziativa bellissima, è un’iniziativa che abbatte le barriere attraverso quelli che sono i valori dello sport. Noi come azienda presente su tutto il territorio nazionale ci teniamo particolarmente a portare avanti iniziative che possano restituire valore al territorio che ci ospita”.Le parole di Filippo Nicastro, responsabile Polar Park: “Questo progetto nasce da una nostra idea e abbiamo deciso di realizzare un pattino speciale per poter far pattinare tutte le persone che non sono in grado di poter pattinare con le loro gambe. Grazie a Procter & Gamble e a “Lo Spirito di Stella”, questo progetto lo stiamo esportando adesso in tutta Italia”.I 13 pattini saranno distribuiti in diverse strutture italiane, tra palaghiacci e piste cittadine, da Sesto San Giovanni a Canazei, fino a Palermo, Pescara e Olbia.L’obiettivo è trasformare l’inclusione in un’opportunità concreta: non soltanto assistere allo sport, ma poterlo praticare e condividere, negli stessi luoghi e negli stessi momenti.