Roma, 25 nov. (askanews) – “Devo dire che esce una immagine chiaroscuro di un paese che certamente ha avuto una accelerazione per quanto riguarda la copertura da rinnovabili grazie al Pnrr. Non posso però non notare che c’è un governo che mentre sembra forzatamente nella direzione delle rinnovabili però continua ad appellarsi al fossile, ha dichiarato che l’Italia può diventare l’hub del gas naturale e quindi c’è una spinta ma anche una controspinta. Mi auguro che ben presto si possa andare davvero a decidersi verso un totale di energie rinnovabili”.Lo ha dichiarato la senatrice Alessandra Maiorino (Componente I Commissione Affari costituzionali – Senato della Repubblica), in occasione del convegno “Rinnovabili, innovazione e semplificazioni. Attuare la Costituzione e contrastare l’emergenza climatica” e la presentazione del 24° Rapporto “Gli italiani, le rinnovabili e la green & blue economy”.