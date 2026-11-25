Roma, 25 nov. (askanews) – “Ormai gli italiani hanno sedimentato il concetto che il futuro dell’energia in Italia deve essere sviluppato attraverso le fonti rinnovabili, pochi credono che il petrolio sarà ancora l’energia del futuro, sul nucleare non c’è ancora una maggioranza di gradimento mentre è molto alto per l’energia solare, l’eolico, sono queste le energie che per gli italiani rappresentano il futuro del nostro Paese”.Lo ha evidenziato in occasione del convegno “Rinnovabili, innovazione e semplificazioni. Attuare la Costituzione e contrastare l’emergenza climatica”, Antonio Noto (Direttore di Noto Sondaggi) presentando il 24esimo Rapporto “Gli italiani, le rinnovabili e la green & blue economy”.