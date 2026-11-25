Roma, 25 nov. (askanews) – “Viviamo in una crisi climatica e della biodiversità terribile che stiamo pagando sulla nostra pelle. Due aspetti della stessa medaglia che vanno affrontati in maniera integrata”.Importante quindi “il lavoro fatto da Lipu di mappatura dell’Italia con le aree sensibili dal punto di vista ornitologico per identificare le aree adatte agli impianti di rinnovabili e tutto possa essere pianificato nel rispetto della natura”Lo ha dichiarato Alessandro Polinori (Presidente Lipu/BirdLife Italia) intervenuto al convegno “Rinnovabili, innovazione e semplificazioni. Attuare la Costituzione e contrastare l’emergenza climatica” con la presentazione del 24° Rapporto “Gli italiani, le rinnovabili e la green & blue economy” realizzato dalla Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi.