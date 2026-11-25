ROMA (ITALPRESS) – Una netta presa di posizione contro l’applicazione delle logiche di mercato al sistema sanitario e sociosanitario. SAMO Ets, realtà in prima linea nell’assistenza ai malati degenerativi e nelle cure palliative, si schiera apertamente contro gli effetti della riforma della concorrenza (Legge 118/2022). Una normativa che, applicando gare periodiche per gli accreditamenti, rischia di tradursi in una vera e propria “direttiva Bolkestein” della salute.

La protesta, che unisce il Terzo Settore alla sanità accreditata, culmina domani a Roma con la conferenza stampa promossa da ACOP (Associazione Coordinamento Ospedalità Privata e Confsalute presso la Club House di Piazza Montecitorio. Un evento cruciale per lanciare un appello corale a Governo e Parlamento in difesa del pluralismo sanitario.

Per SAMO Ets, l’introduzione di procedure competitive periodiche rappresenta una minaccia letale per la qualità dei servizi. Grandi multinazionali e fondi di investimento stranieri, forti di capitali e scalabilità, rischiano di fagocitare le piccole e medie imprese italiane e gli enti no-profit del Terzo Settore, che operano su base solidaristica e reinvestono ogni risorsa sul territorio.

L’adesione di SAMO Ets alla mobilitazione nazionale di Roma rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso di denuncia già avviato sul territorio.

L’Associazione, infatti, aveva già esposto analiticamente tutte le criticità del provvedimento durante il convegno “Integrazione socio-sanitaria in Sicilia: dalla criticità alla proposta”, svoltosi nel giugno scorso presso la Sala Gialla “Piersanti Mattarella” dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palermo. In quell’occasione istituzionale, SAMO aveva tracciato la strada per difendere il welfare di prossimità dalle derive della privatizzazione selvaggia.

“Le nostre preoccupazioni, già espresse con forza all’Assemblea Regionale Siciliana lo scorso giugno, trovano oggi una drammatica conferma su scala nazionale – dichiara Carmelo Ippolito, Presidente Samo Ets -. Non possiamo accettare che la salute venga trattata come una merce qualsiasi. Nel campo delle cure palliative e domiciliari, la stabilità lavorativa e la formazione degli operatori sociosanitari è parte integrante della terapia.

Il modello dell’amministrazione condivisa, ancorato alla normativa europea e alla giurisprudenza costituzionale, è lo strumento legale più adatto a garantire la dignità delle persone fragili. Gli accreditamenti a le gare d’appalto periodiche spezzano questa continuità assistenziale, per noi privilegiano solo il prezzo rispetto al valore etico dell’assistenza. Chiediamo che il Governo intervenga per preservare il valore umano della cura”.

La conferenza stampa di Roma accende i riflettori su un fronte compatto che unisce ospedali privati, centri diagnostici, specialistica ambulatoriale e il mondo del no-profit.

Le richieste avanzate al legislatore sono chiare. Escludere la sanità dalle gare “fotocopia” sul modello delle concessioni balneari, riconoscendo la specificità del settore salute; valorizzare il radicamento territoriale e la qualità delle prestazioni storicamente erogate, anzichè basare le valutazioni su criteri puramente economici o dimensionali; frenare la finanziarizzazione della sanità, tutelando un modello misto (pubblico, privato accreditato e Terzo Settore) che garantisca l’accesso universale alle cure.

“Sosteniamo con forza l’iniziativa di ACOP e Confsalute a Montecitorio – conclude Ippolito – la nostra non è una difesa corporativa, ma una battaglia di civiltà a tutela dell’Articolo 32 della Costituzione. Chiediamo al Parlamento emendamenti urgenti: la concorrenza deve servire a migliorare i servizi, non a precarizzare il lavoro di medici e infermieri o a impoverire l’assistenza nei territori”.

– foto ufficio stampa SAMO Ets –

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