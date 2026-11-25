Roma, 25 nov. (askanews) – “Vivo una sensazione strana, perché dopo tanti anni che abbiamo gareggiato insieme, poi è arrivato il giorno in cui si esce dalla bolla. Io sono grata di avere condiviso questi anni con Federica, se sono l’atleta di oggi, lo devo tantissimo anche a lei, perché mi ha spronata a dare il meglio”. Così Sofia Goggia commentando dagli Stati Uniti l’addio alle gare di Federica Brignone. “E’ stato un onore per me essere in squadra con un’atleta del suo calibro”, ha aggiunto.