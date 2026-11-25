ROMA (ITALPRESS) – Suzuki Motor Corporation ha presentato in anteprima mondiale la nuova Ignis, il suo primo veicolo elettrico compatto destinato ai mercati globali. Il modello è stato svelato online stamani, 25 novembre 2026, mentre l’avvio delle vendite è previsto progressivamente in Europa e negli altri mercati internazionali a partire dall’estate 2027. Sviluppata attorno al concept “Easy to Switch – the best city car for your neighbourhood”, la nuova Ignis nasce con l’obiettivo di coniugare dimensioni compatte, facilità di utilizzo ed efficienza, offrendo una soluzione di mobilità elettrica pensata soprattutto per gli spostamenti quotidiani. Il modello è stato sottoposto a un articolato programma di test su strada in diversi contesti geografici, tra cui le aree urbane e i percorsi ricchi di curve in Europa e in altri continenti. Le prove hanno consentito di affinare l’erogazione della potenza e la taratura del telaio in funzione delle caratteristiche delle strade e delle esigenze dei principali mercati. L’obiettivo è garantire una guida fluida e rassicurante, anche per chi si avvicina per la prima volta alla mobilità elettrica. Sul fronte del design, la nuova Ignis si sviluppa attorno ai concetti di “Smart”, “Iconic” e “Cozy”, combinando gli elementi distintivi dello stile Suzuki con un’impronta contemporanea e tecnologica. La carrozzeria si caratterizza per la linea di spalla fluida, il tetto dall’effetto sospeso e i gruppi ottici anteriori e posteriori a LED, contraddistinti da grafiche luminose ispirate ai numeri digitali. L’abitacolo punta invece su comfort e funzionalità. La plancia e i rivestimenti delle porte sono raccordati da una linea arrotondata che avvolge lo spazio interno, mentre il pannello display e il vano portaoggetti, con soluzioni stilistiche ispirate alla lavorazione della ceramica, contribuiscono a definire l’ambiente di bordo. La propulsione è affidata al nuovo sistema Suzuki eAxle, un’unità compatta e leggera che integra motore elettrico, inverter e ingranaggi di riduzione. Il sistema è abbinato a una batteria LFP (litio-ferro-fosfato), sviluppata per assicurare elevati standard di sicurezza e una lunga durata. La nuova Ignis utilizza la piattaforma dedicata HEARTECT-e, progettata specificamente per i veicoli elettrici. La collocazione della batteria sotto il pianale permette di ottenere una struttura leggera e rigida, preservando allo stesso tempo lo spazio a bordo. Passando ai numeri, il motore eroga una potenza massima di 67 kW (circa 91 CV) e una coppia massima di 133 Nm, con trazione 2WD, mentre la batteria ha una capacità di 26 kWh. La city car è lunga 3.570 mm, larga 1.565 mm e alta 1.635 mm, con un passo di 2.460 mm, un’altezza minima da terra di 150 mm e quattro posti a bordo. L’impianto frenante prevede dischi ventilati all’anteriore e tamburi al posteriore, mentre i pneumatici sono nella misura 175/65R15. Tra le caratteristiche dichiarate dalla Casa giapponese figura anche un raggio minimo di sterzata di 4,5 metri, a vantaggio della maneggevolezza negli spazi urbani. Particolare attenzione è stata riservata anche al comfort di marcia e alla stabilità, grazie a sospensioni sviluppate appositamente per la piattaforma elettrica. La dotazione dell’autovettura comprende inoltre un sistema di frenata rigenerativa-idraulica, il servofreno elettrico e, su alcune versioni, la funzione one pedal, pensata per ottimizzare il recupero di energia e ridurre l’intervento del conducente.

“La nuova Ignis è il primo veicolo elettrico compatto di Suzuki destinato ai mercati globali”, ha dichiarato Toshihiro Suzuki, Representative Director e presidente della società. “Questo modello riunisce l’esperienza maturata in decenni di sviluppo di automobili compatte, le conoscenze acquisite accompagnando i clienti di tutto il mondo e la filosofia Suzuki ‘Sho-Sho-Kei-Tan-Bì, che significa compatto, meno numeroso, leggero, minimale e bello”. Il presidente ha sottolineato inoltre il contributo dell’esperienza maturata nello sviluppo delle kei car giapponesi, da cui derivano le competenze nella progettazione di vetture compatte, leggere e caratterizzate da un’elevata efficienza energetica, senza rinunciare alla spaziosità dell’abitacolo. Suzuki evidenzia infine come, analogamente a Swift, Vitara e S-CROSS, anche la nuova Ignis sia stata sottoposta a test approfonditi su strade pubbliche in Europa e in altri mercati, con particolare attenzione alla stabilità e al comfort di guida. In linea con il motto aziendale “By Your Side”, il gruppo giapponese conferma così la volontà di sviluppare soluzioni di mobilità elettrica capaci di rispondere alle diverse esigenze della clientela internazionale.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

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