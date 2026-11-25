Torino, 25 nov. (askanews) – “È sempre peggio”, “è terribile”, ha detto l’attrice e regista tedesca Margarethe von Trotta al Torino Film Festival, dove ha ricevuto il Premio Stella della Mole e il Premio speciale Fondazione CRT 44TFF, parlando della violenza sulle donne il 25 novembre, nella Giornata internazionale per combatterla.”E non è perché le donne sono più visibili, sono più indipendenti, chiedono più potere…, le donne violentate, le donne ammazzate diventano sempre di più – ha aggiunto – io ho letto stamattina che in Germania finalmente hanno fatto una legge per cui se uno è colpevole può andare per anni in prigione, prima non era così prima, hanno capito finalmente. Ma è sbagliato pensare che le violenze aumentano perché la libertà delle donne è aumentata, oggi c’è ancora più odio da parte degli uomini o forse sappiamo più di prima dai media di episodi di violenza contro le donne, ma la situazione è terribile”.E sul ruolo del cinema nel raccontare le donne ha aggiunto: “Al cinema non si possono solo raccontare donne violate, o sottomesse agli uomini, anche quelle sono storie ma bisogna mostrare le donne che sono libere, donne che sono amiche e che non hanno neanche bisogno degli uomini e questa libertà deve essere anche divertente, bisogna mostrare donne libere, dare alle donne la voglia di essere libere facendo un film”.Margarethe von Trotta ha accompagnato a Torino “Anni di piombo” (Die bleierne Zeit, 1981), uno dei film più importanti e rappresentativi della sua filmografia in cui ci sono titoli come “Rosa L.” e “Hannah Arendt”, ritratti di donne forti al centro della storia tedesca ed europea.