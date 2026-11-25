Torino, 25 nov. (askanews) – Al Torino Film Festival riflettori ancora accesi su John Travolta. Dopo aver ricevuto il Premio Stella della Mole nella cerimonia d’apertura della 44esima edizione, il divo americano ha presentato, con il regista Roland Joffé “Novembre 1963 – L’assassinio di J.F. Kennedy” (che arriva nelle sale italiane il 3 dicembre), thriller politico che, nel 63esimo anniversario dell’assassinio di Kennedy, esplora il presunto coinvolgimento della mafia di Chicago in un complotto per uccidere il presidente.Travolta ha parlato del suo ruolo del criminale Johnny Roselli per cui, ha affermato, “ho dovuto immergermi in una dimensione oscura e sgradevole. Non è stato facile diventare quest’uomo malvagio ma con tratti di umanità – ha detto – ma per essere persone che non ti piacciono non devi identificarti con loro, devi essere eccellente nel diventarle. Io penso di poter diventare tutto ciò che serve”.Un Travolta intimista, che ha parlato del grande amore per il cinema fin da bambino e di quanto il cinema abbia influenzato la sua sensibilità e si è raccontato:”Non posso farci niente: sono irrimediabilmente ottimista. Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. È più forte di me. Per quanto la vita cerchi di colpirmi, ferirmi e mettermi alla prova, io continuo ad avere una straordinaria capacità di reagire e di guardare alle cose in modo positivo. Sono anche consapevole di aver avuto una vita fortunata, privilegiata, una vita da attore davvero speciale Mi sento fortunato per aver avuto dal pubblico l’opportunità di essere accolto, anche attraverso i personaggi diversi che ho interpretato. È qualcosa di raro e prezioso.. Ho anche provato a essere cinico, qualche volta. Ma non ci riesco. Proprio non ci riesco”.Da “La febbre del sabato sera” a “Grease”, al cult “Pulp Fiction”, con cui, ha detto, “abbiamo fatto la storia”, ma nel corso della sua vita Travolta ha spiegato di aver cercato di cambiare continuamente personaggi e registri.”Quando ho iniziato a ricevere maggiore fiducia da parte degli studios, ho avuto la possibilità di sperimentare ruoli diversi” ha aggiunto, una libertà espressiva che gli ha permesso di allontanarsi dai personaggi che il pubblico era abituato a vedere e di esplorare nuove dimensioni della propria recitazione.Ora, guardandosi indietro, ha confessato di sentire il bisogno di fermarsi a riflettere sul proprio percorso. Ricordare visivamente le esperienze più importanti. Da qui la sua prima regia, “Propeller One-Way Night Coach (Volo notturno per Los Angeles), un film sul suo amore per il volo fin da bambino, presentato anche a Torino, per lasciare, ha dichiarato, “una traccia visiva della propria esperienza e del proprio rapporto con il cinema”.