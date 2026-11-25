(Adnkronos) – “Volodymyr Zelensky e io potremmo salire su un aereo e volare a Mosca. Solo noi due. Potrei accompagnarlo come garante della sua sicurezza”. A dirlo è il presidente bielorusso Alexander Lukashenko in un’intervista al settimanale francese Le Point. Il presidente ucraino ha più volte respinto gli inviti del presidente russo Vladimir Putin a recarsi a Mosca.

Secondo Lukashenko, un incontro a tre con Putin e Zelensky permetterebbe di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra più rapidamente che con il coinvolgimento degli europei. “In ogni caso, saremo noi tre a decidere quale sarà il futuro di Ucraina, Bielorussia e Russia. Siamo tre nazioni slave. Il nostro ruolo sarà decisivo”, ha affermato. Quando l’intervistatore gli ha fatto notare che Zelensky non accetterebbe questo formato, Lukashenko ha replicato: “Se non è d’accordo, che combatta. Che vada lui stesso al fronte con un fucile e combatta. La guerra è in corso e va fermata. E noi potremmo raggiungere un accordo”.

Immediata la replica del leader ucraino, che ha liquidato la proposta come “non seria”. “Suggerisce di portarmi con sé. Che sono io per lui, una valigia? Portarmi su un aereo e volare… Questa non è una conversazione seria”, ha risposto Zelensky secondo quanto riportato sui social dal’ex ministro dell’interno ucraino Anton Gerashchenko.

“Può prendere Putin e volare a Kiev insieme a lui. Garantiremo anche qui la loro sicurezza”, la reazione del presidente, che ha aggiunto: “Siamo in guerra. Non possiamo incontrarci a Mosca o a Kiev. Lo comprendiamo tutti perfettamente. Quando qualcuno dice una cosa del genere, è semplicemente una discussione non seria. Quella persona non ci avvicina affatto alla fine della guerra”.