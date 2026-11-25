NAPOLI (ITALPRESS) – Migliaia di ragazze e ragazzi, nonostante la pioggia, hanno partecipato questa mattina al Centro Direzionale di Napoli a “Libere di essere – La voce delle donne, la forza delle nuove generazioni”, l’iniziativa promossa dalla Regione Campania, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Al centro della manifestazione il flash mob “Un passo avanti, insieme”, con una coreografia collettiva ideata dalle studentesse del liceo Palizzi sulle note di “Ok. Respira” di Elodie, per lanciare un messaggio di libertà, rispetto e contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione.

Un appuntamento, come spiega la Consigliera Regionale Lucia Fortini, che ha voluto mettere al centro proprio le nuove generazioni, chiamate a essere protagoniste di un cambiamento culturale ritenuto “necessario per contrastare la violenza maschile sulle donne”. Una partecipazione che ha superato anche i confini regionali.

“Nei giorni precedenti all’evento – ha spiegato Fortini – diverse scuole di altre regioni, dalla Puglia al Veneto fino alla Calabria, avevano manifestato interesse, chiedendomi se potessero riproporre la coreografia del flash mob. Ma non è mia, è nostra. Nel senso che è patrimonio comune”.

Sull’ampia partecipazione e il riscontro positivo interpretabili come l’esigenza di un’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, Fortini ha risposto che “i ragazzi hanno voglia di raccontarsi, hanno voglia di ascoltare, ma bisogna parlare il loro linguaggio”, evidenziando come la scelta della canzone e la realizzazione della coreografia siano state affidate alle ragazze proprio per rendere le giovani generazioni protagoniste attive dell’iniziativa.

“La regione Campania, – ha ricordato Fortini – tra l’altro, ha finanziato laboratori di educazione all’affettività e alla gestione delle emozioni, che è il vero problema con le proprie relazioni”.

Nel corso della manifestazione sono intervenuti il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi, l’assessora regionale alle Pari Opportunità Claudia Pecoraro e le consigliere regionali Lucia Fortini e Michela Rostan. A seguire, le testimonianze di donne impegnate in diversi ambiti della società.

“L’Italia è ancora un Paese maschilista, in cui l’occupazione femminile è inferiore rispetto a quella maschile, gli stipendi sono più bassi e le donne non sono ancora adeguatamente rappresentate nei ruoli manageriali e decisionali”, ha dichiarato a margine il presidente della Regione Roberto Fico, sottolineando la necessità di intervenire sulle disuguaglianze attraverso politiche concrete e un diverso modello educativo. “Bisogna lavorare fin dalle scuole, – ha aggiunto – anche attraverso l’educazione sessuo-affettiva, per modificare un modello culturale sbagliato. Noi – ha aggiunto – come Regione Campania abbiamo approvato con una recente delibera di Giunta lo stanziamento di 14,7 milioni di euro per interventi finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze e al rafforzamento delle politiche per le pari opportunità”.

Le istituzioni, secondo l‘assessora Claudia Pecoraro,” hanno il dovere non soltanto di ricordare le vittime di violenza e di femminicidio, ma soprattutto di fare prevenzione”. In Italia “dall’inizio dell’anno ha proseguito – si contano già 70 donne uccise. Parlare ai ragazzi e alle ragazze – ha aggiunto – significa formarli a costruire relazioni sane. La violenza maschile sulle donne è il risultato di una cultura patriarcale ancora radicata nella nostra società e si contrasta a partire dalla formazione, dalla parità di genere e dalle pari opportunità”.

Pecoraro ha richiamato anche il ruolo della rete regionale dei centri antiviolenza, che garantiscono accoglienza e assistenza attraverso operatrici specializzate, invitando tutte le donne che vivono situazioni di violenza, anche psicologica, economica o verbale, a chiedere aiuto attraverso il numero nazionale 1522. Sul fronte dell’autonomia, l’assessora ha inoltre ricordato l’introduzione, nel nuovo bando regionale per il fabbisogno abitativo, di un punteggio premiale per le donne in uscita da percorsi di violenza di genere.

“Il diritto all’abitare e l’autonomia economica – ha evidenziato Pecoraro – sono il primo passo per costruire un percorso concreto di fuoriuscita dalla violenza”. Dal palco l’assessore ha ribadito che “non abbiamo bisogno di vederci riconosciute libere, perché noi siamo libere”, richiamando il valore dell’autodeterminazione e del rispetto reciproco. “Non esiste alcun tipo di dignità senza il riconoscimento della libertà dell’altro. Le relazioni possono finire, si può soffrire, ma il dolore non può mai trasformarsi nell’imposizione all’altra persona di rimanere al nostro fianco”.

“Un messaggio rivolto soprattutto alle giovani generazioni, affinché il rispetto, la libertà e la parità diventino i fondamenti delle relazioni e della società di domani. La parità di genere e le pari opportunità sono l’unico vero strumento per contrastare la violenza maschile sulle donne”, ha concluso l’assessora.

Infine, il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi ha posto l’accento sulla responsabilità degli uomini nel contrasto alla violenza e sulla necessità di non voltarsi dall’altra parte davanti a comportamenti discriminatori o episodi di abuso. “La libertà del singolo dipende anche dalla libertà degli altri e dal rispetto che siamo in grado di garantire”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Regionale, evidenziando il valore della partecipazione di tanti ragazzi alla manifestazione e annunciando la volontà di valutare, insieme all’Ufficio di presidenza e al Consiglio regionale, la possibilità di rendere l’iniziativa un appuntamento annuale stabile.

-Foto xm9/Italpress-

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