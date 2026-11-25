Torino, 24 nov. (askanews) – “Per me è un po’ strano dover contare ancora le donne presenti nei festival, dover pensare a quante siamo, a quante non siamo. Io vedo un sacco di persone con grande talento ed è giusto che siano premiate per il loro talento, tutto qui. La Giornata contro la violenza credo che sia un fatto da uomini, cioè nel senso che dovrebbero scendere loro oppure collaborare con noi, credo che sia questo l’ultimo tassello davvero importante da fare”. Lo ha detto la conduttrice del 44esimo Torino Film Festival Ambra Angiolini sul red carpet prima della cerimonia d’apertura al Teatro Regio, rispondendo a una domanda sulle tante presenze femminili al festival.Il film che apre questa edizione è “Novembre 1963 – L’assassinio di J. F. Kennedy” (November 1963) di Roland Joffé con John Travolta tra i protagonisti. “Credo di essere stata a Travolta. Da piccola mi struggevo davanti ai suoi film, sul modo di ballare, di cantare. Poi l’essersi reinventato con Tarantino. Forse se fossi nata uomo, un giro da John me lo sarei fatto”, ha aggiunto Ambra Angiolini.