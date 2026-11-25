Roma, 25 nov. (askanews) – “Il conflitto fa parte delle relazioni umane. Nasce quando abbiamo idee, desideri e bisogni differenti. Possiamo imparare ad affrontarlo, a confrontarci, a trovare soluzioni senza rinunciare al rispetto reciproco”: lo ha affermato Daniele Novara, pedagogista, autore di best seller e direttore del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti (CPP) di Piacenza, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, invitando a comprendere come la violenza sia il contrario del conflitto.

“La violenza è un’altra cosa. Nasce quando l’altra persona non viene più riconosciuta nella sua autonomia, quando il desiderio di controllo prende il posto della relazione, quando il possesso viene scambiato per amore. Non è un conflitto che è sfuggito di mano, ma la negazione stessa della possibilità di stare in relazione”, ha spiegato.

“Per questo la prevenzione deve cominciare dall’educazione. Dobbiamo aiutare ragazze e ragazzi a costruire relazioni fondate sul rispetto, a riconoscere l’altra persona come libera, ad accettare che possa avere desideri e scelte differenti dai nostri”, ha sottolineato Novara.

“Educare alla capacità conflittuale significa proprio questo: imparare a sostenere le divergenze, a tollerare le frustrazioni, ad accettare un ‘no’ e a riconoscere che l’altra persona non ci appartiene. Significa scoprire che si può essere in disaccordo senza prevaricare, che una relazione può attraversare una difficoltà senza trasformarsi in una lotta per il controllo. È da questa competenza che passa una cultura capace di contrastare la violenza”, ha concluso.