(Adnkronos) – Settecentoventi richieste e consulenze telefoniche, in media oltre 2 al giorno; 82 accessi in presenza, 66 percorsi di fuoriuscita dalla violenza avviati. Sono solo alcuni dei numeri principali che caratterizzano i primi 9 mesi di attività del Centro antiviolenza della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma, inaugurato il 19 gennaio scorso in collaborazione con l’associazione Assolei Aps. I dati, riferiti al periodo compreso tra l’apertura e il 31 ottobre 2026, sono stati presentati oggi durante l’incontro ‘La rete ospedale-territorio contro la violenza di genere’, promosso dal Policlinico Campus Bio-Medico in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, del mondo associativo e della sanità. Dall’attività del centro – informa una nota – emerge un quadro dettagliato delle forme di abuso: il 50% dei casi ha riguardato violenza verbale e psicologica, il 30% minacce, critiche e isolamento, e il 20% controllo e stalking. Numeri che richiamano l’attenzione su comportamenti che possono compromettere la libertà e l’autonomia delle donne, anche in assenza di aggressioni fisiche, e che confermano l’importanza di luoghi accessibili in cui poter trovare ascolto, supporto e vicinanza.

“La tutela della dignità della persona è alla base della missione di assistenza del nostro Policlinico, di cui il Centro antiviolenza rappresenta un’ulteriore fondamentale espressione – ha affermato la presidente della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, Federica Colzani – Per noi vivere la cura significa mettere sempre al centro il paziente con i suoi bisogni e prestare attenzione, non solo alla sua salute, anche alla sua storia, alle condizioni in cui vive e alle difficoltà che affronta ogni giorno. Ascoltare una donna che subisce violenza significa darle la possibilità di parlare senza timore di essere giudicata, rispettare i suoi tempi e le sue scelte e offrirle un sostegno su cui poter contare. L’obiettivo è far sì che le nostre concittadine possano trovare nel centro un riferimento sicuro e facilmente accessibile, senza sentirsi mai sole in questo percorso”. “I numerosi contatti ricevuti in questi mesi ci ricordano quanto sia diffuso il bisogno di aiuto e, allo stesso tempo, quanto sia fondamentale intervenire con tempestività e presenza al fianco di chi subisce violenza – ha commentato l’amministratore delegato e direttore generale del Policlinico Campus Bio-Medico, Paolo Sormani – L’ospedale è spesso il primo punto di accesso al sistema di protezione. Per questo abbiamo scelto di aprire all’interno del Policlinico un presidio a cui rivolgersi direttamente, con una reperibilità telefonica attiva 24 ore su 24, tutti i giorni. Poter scegliere come e quando fare il primo passo è essenziale per chi ha difficoltà anche solo a raccontare ciò che sta vivendo. La collaborazione con Assolei Aps ci consente di offrire questo servizio alle donne di Trigoria e di tutto il quadrante sud di Roma, contribuendo a rafforzare la rete di supporto alle donne presente sul territorio”.

“La prima riflessione che si può fare a 9 mesi dall’apertura di questo fondamentale presidio di accoglienza per donne che subiscono maltrattamenti e violenze psicologiche, economiche o fisiche riguarda il rapporto fiduciario che si è instaurato con la dirigenza e il personale sanitario del Policlinico Campus Bio-Medico – ha sottolineato la presidente di Assolei, Dalila Novelli – Sono state e saranno fondamentali la tenacia e la determinazione, la serietà dell’impegno e il continuo confronto delle operatrici e di coloro che operano nel centro. Lo spirito di sorellanza e di lealtà è il collante principale del successo ultratrentennale di Assolei. Non ci abbandona, infine, la disponibilità a metterci in gioco per migliorare il risultato e affrontare le nuove sfide del contrasto alla violenza sulle donne”.

Hanno preso parte all’evento anche rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo, tra cui il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, l’assessora alle Attività produttive e alle Pari opportunità di Roma Capitale Valeria Baglio, la presidente del IX Municipio Titti Di Salvo e l’assessore al Personale, Polizia locale, sicurezza urbana ed enti locali della Regione Lazio Luisa Regimenti. Presenti, inoltre, il senatore Filippo Sensi (Commissione parlamentare di inchiesta sul Femminicidio e su ogni forma di violenza di genere). Nel corso dell’evento è anche intervenuta la presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Maria Anghileri, con un focus su lavoro e indipendenza economica quali elementi fondamentali per garantire alle donne una concreta via d’uscita dalle situazioni di abuso e di emergenza.

Il Centro antiviolenza – ricorda la nota – si trova presso il Policlinico Campus Bio-Medico in via Álvaro del Portillo 200 ed è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15, con reperibilità telefonica 24 ore su 24 al numero di telefono 345-5839697. È possibile accedere direttamente alla sede del centro oppure contattare le operatrici tramite telefono, WhatsApp o all’indirizzo e-mail info@assolei.it.