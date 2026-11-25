Roma, 25 nov. (askanews) – “Werner Herzog. Radical dreamer”, un ritratto del grande regista tedesco diretto da Thomas von Steinaecker, realizzato con materiali d’archivio e testimonianze di collaboratori come Christian Bale, Nicole Kidman,Robert Pattinson, Wim Wenders, Patti Smith e Chloé Zhao, oltre allo stesso Herzog, arriva nelle sale italiane il 29, 30 novembre e primo dicembre 2026 grazie a Kublai Film.

Dopo il successo di “Caravaggio” continua l’appuntamento con

I Grandi Maestri, la nuova stagione cinematografica 2026-2027 di

Kublai Film: un progetto editoriale dedicato al grande cinema documentario che porta nelle sale italiane produzioni e coproduzioni europee – dai nuovi titoli della prestigiosa collana britannica Exhibition on Screen alle collaborazioni con ARTE e ZDF – per raccontare alcune delle figure più influenti della pittura, del cinema e della letteratura.

Maestro del cinema, autore, poeta, ricercatore di verità, esploratore in casco coloniale, brand, meme, attore, acclamato doppiatore, profeta di sventure, leggenda: Werner Herzog. L’uomo che fece trascinare un battello a vapore da 320 tonnellate oltre una ripida collina in Perù, che ipnotizza i suoi attori, si cala nei vulcani, parla con assassini nel braccio della morte, cucina e mangia la propria scarpa ed è sopravvissuto a un colpo di pistola. È l’uomo che presta la voce ai “Simpson”, recita in blockbuster come “The Mandalorian” e colui che – in una sorta di gesto magico – percorse a piedi la strada da Monaco a Parigi per impedire la morte di una critica cinematografica che ammirava profondamente. Sono storie come queste ad aver reso questo straordinario regista un’icona di culto in tutto il mondo.

Grazie a un accesso esclusivo al dietro le quinte della sua quotidianità, a rari materiali d’archivio e ad approfondite interviste con lui stesso e con celebri collaboratori – tra cui Christian Bale, Nicole Kidman e la moglie Lena Herzog – ci viene offerto uno sguardo affascinante sul suo processo creativo e sulla sua vita privata. Per la prima volta, “Werner Herzog. Radical Dreamer” presenta un ritratto completo di un grande artista del nostro tempo. Un film documentario ancora mai uscito in sala in Italia, che presentiamo in occasione della partecipazione del nuovo film di Werner Herzog alla Mostra del Cinema 2026.

In collaborazione con I Wonder Pictures. In selezione ufficiale alla 63ma edizione di Festival dei Popoli.

“Dopo Werner Herzog. Radical Dreamer”, il viaggio continua il

14, 15 e 16 febbraio 2027 con la nuova versione di

Frida Kahlo, diretta da Ali Ray e arricchita da contenuti realizzati in occasione della grande mostra dedicata all’artista dalla Tate Modern. Il 14, 15 e 16 marzo arriverà

Michael Ende. Una storia infinita, diretto da

Thomas von Steinaecker, coproduzione internazionale di Kublai Film con 3B-Produktion e ARTE/ZDF, con la partecipazione straordinaria di Roberto Saviano. A chiudere la stagione, il

18, 19 e 20 aprile 2027, sarà Turner & Constable, dedicato ai due grandi maestri britannici della pittura di paesaggio.

Tutti i film saranno distribuiti in versione originale con sottotitoli in italiano.

I Grandi Maestri è un progetto in collaborazione con: Exhibition on Screen, I Wonder Pictures, ARTE/ZDF, 3B-Produktion, CNA Cinema e Audiovisivo. Media Partner: ARTE.it e Radio 24-Il Sole 24 Ore