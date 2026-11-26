Roma, 26 nov. (askanews) – Nel 2027, una delle sfide dell’intelligenza artificiale per le imprese sarà sviluppare applicazioni più rapidamente, mantenendo il controllo sulle modifiche. È il terreno del vibe coding, che consente di descrivere in linguaggio naturale ciò che serve nelle attività interne. Con AIsuru Vibe Coder, Memori applica questo approccio agli agenti AI, con regole di accesso ai dati e supervisione umana.Nunzio Fiore, CEO e Founder di Memori: Per ciò che concerne l’impatto sulle imprese e sulle PMI, direi che è evidente ciò che sta accadendo: è ormai da diversi anni che si può dire come sia un fenomeno che riguarda non solo le imprese bensì l’umanità. Quello a cui stiamo assistendo vede le aziende prendere coscienza di avere tante mancanze, perché quando è arrivata l’AI pensavano di avere uno strumento magico che risolvesse i problemi, in realtà è arrivata per mostrare che ne esistevano già tanti e che dovevano lavorare molto sui propri dati e sui processi .Una rivoluzione che porta con sé nuove opportunità, ma anche interrogativi sulla sicurezza e sul controllo dei sistemi.Nuovamente Nunzio Fiore, CEO e founder di Memori: In AIsuru abbiamo un prodotto che risponde esattamente a tutte le esigenze che hai citato: dalla governance alla formazione, fino alla definizione di regole precise per un utilizzo corretto dell’intelligenza artificiale. Abbiamo assistito in prima persona a una profonda trasformazione del mondo aziendale: inizialmente c’erano imprese che non sapevano nemmeno cosa fosse l’AI, mentre oggi ci troviamo di fronte a realtà in cui tutti, forse anche troppo, utilizzano questi strumenti. Il rischio, però, è che si arrivi a creare agenti AI senza che questi siano adeguatamente governati e sottoposti a regole precise .I clienti che useranno il prodotto potranno anche adattare i propri strumenti alle esigenze quotidiane, collegarli ai sistemi aziendali già utilizzati e gestire i dati attraverso regole di accesso definite, mantenendo sempre la supervisione umana sulle modifiche.In chiusura Nunzio Fiore, CEO e founder di Memori: Quello che abbiamo osservato è stata una vera e propria evoluzione delle conoscenze delle persone, che oggi sono in grado di formulare richieste sempre più strutturate. Abbiamo organizzato diversi eventi con i nostri clienti e, tra questi, Confindustria Centro Emilia sta portando avanti progetti interessanti con la nostra piattaforma, anche a beneficio dei propri associati. Un aspetto particolarmente significativo è emerso proprio in occasione del lancio del prodotto: le richieste ricevute non erano più generiche, legate agli assistenti o agli agenti AI, ma molto più specifiche. Si parlava, ad esempio, di MCP e di connettori. Elementi che ci confermano come l’intelligenza artificiale sia ormai entrata concretamente nei processi aziendali, anche e soprattutto sul piano tecnologico .L’obiettivo di Memori è rendere lo sviluppo software più rapido e accessibile, mantenendo il controllo umano al centro dell’evoluzione degli agenti di intelligenza artificiale.