Roma, 26 nov. (askanews) – “Sull’innovazione il ruolo dei Comuni è fondamentale. Possono creare le condizioni per accelerarne l’applicazione concreta. Torino è un esempio virtuoso: ha semplificato significativamente l’iter burocratico per le aziende che vogliono sperimentare sul territorio comunale.

Quella che stiamo vivendo è una transizione profonda e complessa, credo la più radicale mai affrontata dal settore. Stanno cambiando contemporaneamente tecnologia, modello industriale, modello di mobilità ed equilibri competitivi globali”. Così Antonella Bruno, Responsabile di Stellantis in Italia in occasione dell’Assemblea dell’Anci, a Verona, ad un incontro dal titolo, “I Comuni e la Mobilità del futuro: l’innovazione globale incontra i territori”.

“Le sfide sono molto chiare. La prima è quella dell’elettrificazione, che implica un cambio di paradigma e sposta il baricentro industriale verso altre aree geografiche. La seconda dimensione è quella della supply chain globale, sempre più interdipendente ed esposta alla volatilità geopolitica. La terza, infine, è quella dell’innovazione tecnologica, in cui connettività, guida autonoma ed intelligenza artificiale ridefiniscono già oggi il modo in cui ci muoviamo.

A queste 3 dimensioni globali si aggiungono alcune specificità europee. Da un lato – ha detto – una regolamentazione molto ambiziosa sul fronte della decarbonizzazione, che in questi anni non ha favorito la sostenibilità del settore. Dall’altro, un contesto macroeconomico negativo ormai strutturale, che ha pesantemente ridotto il potere d’acquisto dei cittadini”.

“La transizione digitale e la sicurezza stradale non si realizzano in astratto, ma nei territori e nelle città. Stellantis – ha concluso – è pronta a lavorare al fianco dei Comuni per mettere l’innovazione al servizio dei cittadini”.