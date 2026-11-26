(Adnkronos) – Sono stati individuati i dieci Comuni ammessi al finanziamento nell’ambito del Fondo Anci per lo sviluppo del turismo nei Comuni di minore dimensione, sostenuto da Airbnb grazie ad una donazione di 1,5 milioni di euro.

I progetti selezionati saranno presentati oggi, in occasione della 43ª Assemblea Nazionale di Anci, in programma a Verona.

Il Fondo sostiene progetti finalizzati a rafforzare l’attrattività turistica dei Comuni fino a 30.000 abitanti, promuovendo forme di turismo sostenibile e diffuso e nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. Particolare attenzione è rivolta ai territori interni e marginali, nei quali lo sviluppo dell’offerta turistica può contribuire a rafforzare le attività economiche e i servizi, creando nuove opportunità anche per contrastare i processi di spopolamento. Esigenze che trovano riscontro anche nell’Osservatorio sul Turismo Diffuso in Italia, realizzato da The European House – Ambrosetti per Airbnb. Secondo lo studio, i primi 20 Comuni italiani concentrano circa il 32% dei visitatori nazionali, mentre gli oltre 7.900 Comuni del Paese, in gran parte di minori dimensioni, custodiscono un patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico ancora in larga parte da valorizzare.

Il progetto si svilupperà nel triennio 2026–2028, con contributi a fondo perduto fino a 40.000 euro per progetto. Per ciascuna annualità è prevista la selezione di almeno dieci iniziative.

La prima annualità, riservata ai Comuni di Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio, Sardegna e Basilicata, ha registrato 450 candidature. Di queste, 50 sono state ammesse alla seconda fase, dedicata alla presentazione e alla valutazione delle proposte progettuali. Al termine della selezione sono stati individuati dieci progetti finanziati, distribuiti tra le sei Regioni coinvolte.Le iniziative selezionate restituiscono la varietà delle risorse e delle vocazioni turistiche dei piccoli Comuni, ma anche una comune attenzione alla capacità di trasformare il patrimonio esistente in servizi e opportunità concrete di visita e soggiorno. I contributi sosterranno interventi di diversa natura, dall’accessibilità e dall’innovazione digitale alla riattivazione di luoghi, alla definizione di nuovi percorsi e attività per i visitatori e al rafforzamento dell’accoglienza, con il coinvolgimento delle realtà economiche e associative locali. Questa pluralità di interventi rifl ette l’obiettivo del Fondo di sostenere forme di sviluppo turistico sostenibili, costruite a partire dalle specificità e dalle potenzialità locali.

I dieci Comuni destinatari dei fondi della prima annualità sono: Savoia di Lucania (Potenza);Nimis (Udine); Borno (Brescia); Francavilla d’Ete (Fermo); Amandola (Fermo); Perfugas (Sassari); Civitella d’Agliano (Viterbo); Pompu (Oristano); Seui (Ogliastra); Albino (Bergamo).

Il Fondo proseguirà nel 2027 coinvolgendo Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Molise, Calabria e Puglia, e nel 2028 con Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Campania e Sicilia, completando nell’arco del triennio il coinvolgimento delle Regioni italiane.

“I piccoli Comuni e le aree interne custodiscono una parte straordinaria del nostro patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico e produttivo, ma spesso faticano a trasformare questa ricchezza in opportunità stabili di sviluppo e a contrastare lo spopolamento. Questo Fondo va esattamente in questa direzione: sostenere progetti concreti, fino a 40.000 euro ciascuno, capaci di valorizzare le vocazioni locali, favorire un turismo sostenibile, diffuso e destagionalizzato, e costruire reti stabili tra amministrazioni, imprese, associazioni e comunità”, dichiara Stefano Locatelli, vicepresidente Anci e delegato al Turismo. “Le 450 candidature raccolte nella prima annualità e i dieci progetti che premiamo oggi a Verona – prosegue – dimostrano quanta energia e progettualità ci siano sui territori quando si creano le condizioni per trasformare il patrimonio in servizi, accoglienza e qualità della vita, tanto per chi visita quanto per chi abita questi luoghi ogni giorno”.

“Airbnb è un attore economico importante che opera nel nostro Paese, sul piano economico e sociale, creando ricchezza e nuova occupazione. La partnership con Anci è uno strumento che ci permette di promuovere lo sviluppo del turismo 1 L’elenco segue l’ordine di graduatoria oltre le grandi città. C’è un patrimonio di piccoli centri che merita di essere scoperto. La collaborazione nasce proprio per accompagnarli in un percorso di sviluppo turistico capace di generare valore e nuove opportunità sui territori”, dichiara Matteo Sarzana, Country Manager Italia di Airbnb.