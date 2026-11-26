Roma, 26 nov. (askanews) – “Mi ha colpito che il presidente Tango dica nella sua risposta che loro mi avevano invitato per avere un confronto e hanno ricevuto di risposta un attacco. E’ un po’ difficile confrontarsi quando qualsiasi cosa si dica su cui non si è d’accordo diventa un attacco”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine del consiglio europeo straordinario parlando della decisione di non andare al congresso dell’Anm.

“Sono molto rammaricata – ha aggiunto – per tutta questa vicenda, non intendo firmare e non firmerò un provvedimento che dice che in una fase come questa bisogna spendere centinaia di migliaia di euro per degli arretrati di persone che già hanno degli stipendi dignitosi. Non essendo io un’ipocrita, se fossi andata al congresso, avrei segnalato questa materia e quindi sarebbe diventato un attacco e io non voglio creare questa polemica, quindi il mio passo indietro in realtà è un tentativo di evitare ulteriori polemiche su una questione”.

“Non intendo tornare indietro e non intendo cambiare posizione perché non saprei come giustificarlo nei confronti degli italiani con tutti i problemi che noi abbiamo in questo momento. Poiché mi conosco e non sono una persona che viene e tace le difficoltà e non voglio che poi il giorno dopo si dica ‘la Meloni è venuta al congresso e ha attaccato’, non voglio attaccare, voglio fare un passo indietro, e sperare che ci sia un momento più adeguato per potersi confrontare sullo stato della giustizia, materia sulla quale sono molto molto interessata e attenta”, ha concluso.