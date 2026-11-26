VERONA (ITALPRESS) – Ridurre i consumi dei principali centri di consumo delle città, come scuole, edifici pubblici, impianti sportivi e illuminazione urbana significa contenere i costi energetici, ma anche liberare risorse da destinare ai servizi per i cittadini e rendere i territori meno esposti alla volatilità dei mercati energetici aumentando la sicurezza energetica del paese. E’ questo il messaggio che Engie ha portato alla 43ma Assemblea Annuale Anci, contribuendo al confronto sul futuro degli investimenti locali e sul ruolo che il settore energetico può svolgere nell’accompagnare i Comuni nel percorso di transizione energetica.

Partner energetico di oltre 350 Comuni italiani, ENGIE affianca le amministrazioni locali nella gestione e riqualificazione del patrimonio pubblico, sviluppando soluzioni per migliorare l’efficienza energetica, ridurre i consumi e sostenere la modernizzazione delle infrastrutture. In una fase in cui le risorse straordinarie del Pnrr si avviano progressivamente a conclusione, il tema centrale diventa garantire continuità agli investimenti avviati negli ultimi anni, evitando un rallentamento del percorso di trasformazione energetica dei territori.

Il patrimonio pubblico del Paese rappresenta una delle maggiori aree di potenziale efficientamento. Tuttavia, la capacità della Pubblica Amministrazione di sostenere direttamente gli investimenti necessari risulta oggi limitata, rendendo necessario il ricorso a modelli in grado di mobilitare risorse aggiuntive e capacità industriali.

In questo contesto, il capitale privato può assumere un ruolo determinante. Attraverso modelli consolidati di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) ed Energy Performance Contract (EPC) è possibile realizzare interventi di riqualificazione energetica senza impatti immediati sui bilanci pubblici, trasferendo parte dei rischi operativi agli operatori specializzati e remunerando gli investimenti attraverso i risultati effettivamente conseguiti e i risparmi energetici generati nel tempo. Si tratta di strumenti che consentono alle amministrazioni di accelerare la realizzazione degli interventi, valorizzando il risparmio energetico come leva per sostenere nuovi investimenti e mettendo a sistema risorse finanziarie, competenze industriali, innovazione tecnologica e capacità di gestione.

L’esperienza maturata da Engie sul territorio dimostra il valore concreto di questo approccio. Gli interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica consentono mediamente di ridurre i consumi elettrici tra il 40% e il 70%, mentre sugli edifici pubblici è possibile ottenere riduzioni dei consumi termici nell’ordine del 25-30% e dei consumi elettrici del 15-20%. Benefici che si traducono in minori costi operativi per gli enti locali, migliori prestazioni degli edifici e maggiore resilienza dei territori rispetto alle oscillazioni dei prezzi dell’energia.

In quest’ottica, la sicurezza energetica non dipende soltanto dalla disponibilità di energia e dalla sicurezza degli approvvigionamenti, ma anche dalla capacità di ridurre strutturalmente i consumi.

Ogni intervento che elimina sprechi energetici contribuisce infatti a trasformare una parte della spesa corrente in un investimento capace di generare risparmi permanenti, liberando risorse che possono essere reinvestite a favore delle comunità e dello sviluppo locale.

Secondo una recente analisi realizzata da ENGIE e altri operatori, entro il 2030 gli investimenti nei servizi energetici potrebbero generare per la Pubblica Amministrazione risparmi compresi tra 1 e 2 miliardi di euro all’anno e attivare tra 10 e 20 miliardi di euro di investimenti privati tra il 2025 e il 2030.

“La sicurezza energetica si costruisce anche nelle città, partendo dalla capacità dei Comuni di intervenire su una componente significativa della propria spesa corrente: i costi dell’energia”, afferma Monica Iacono, CEO di ENGIE Italia. “Ridurre i consumi di scuole, edifici pubblici e illuminazione significa liberare risorse da destinare ai cittadini e migliorare la qualità dei servizi.

Oggi le amministrazioni hanno a disposizione strumenti concreti per farlo, grazie al contributo degli operatori energetici e a modelli contrattuali già esistenti, come i Partenariati Pubblico- Privati e gli Energy Performance Contract. Strumenti che permettono di mobilitare investimenti, anche privati, e finanziare gli interventi attraverso i risparmi generati nel tempo. L’efficienza energetica rappresenta un investimento strutturale per la sostenibilità economica dei Comuni e dei territori”.

Tra le esperienze più recenti dell’azienda figurano il progetto avviato con il Comune di Pisa, che prevede la riqualificazione di oltre 70 edifici comunali e il rinnovo di oltre 15.000 punti luce grazie a un investimento privato di 7,7 milioni di euro, e il partenariato pubblico-privato sviluppato con la Provincia Autonoma di Bolzano, sostenuto da quasi 57 milioni di euro di investimenti privati per la riqualificazione energetica di 25 edifici pubblici.

Attraverso queste esperienze ENGIE, ha evidenziato ad Anci, come la collaborazione tra settore pubblico e operatori privati possa rappresentare uno strumento concreto per accelerare la transizione energetica, migliorare la qualità dei servizi e sostenere la competitività dei territori. In questo scenario, il contributo del settore dei servizi energetici si misura nella capacità di aiutare le amministrazioni a trasformare una voce di costo, come la spesa energetica, in una leva di investimento e sviluppo, generando risparmi duraturi, maggiore resilienza economica e valore per le comunità locali.

-foto ufficio stampa Engie –

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