ROMA (ITALPRESS) – Sergio Mattarella è al PalaEur per assistere alla sfida tra Italia e Turchia, match valido per la nona giornata di qualificazioni ai Mondiali 2027, in programma a Doha (Qatar) dal 26 agosto al 12 settembre. Si tratta di un evento storico per il basket azzurro dato che Mattarella sarà il primo Presidente della Repubblica nella storia a presenziare dal vivo a un incontro della Nazionale italiana di pallacanestro. Il Capo dello Stato si è seduto sugli spalti tra Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, e Gianni Petrucci, presidente della Federbasket.

-Foto ufficio stampa Quirinale-

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