1 minuto per la lettura
Bruxelles, 26 nov. (askanews) – Sul rinnovo dei vertici della Bce, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa intende avviare le consultazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo della Bce – in linea con la procedura stabilita dal Trattati europei – già nel corso della riunione odierna del Consiglio europeo. Tali consultazioni apriranno la strada alle nomine definitive dei nuovi vertici della Bce, che saranno effettuate dal Consiglio europeo nel mese di dicembre. E’ quanto si apprende da fonti europee.
I leader del Consiglio europeo hanno affrontato il tema del rinnovo dei vertici della Banca centrale europea in apertura della riunione odierna, al fine di far avanzare la procedura per la copertura dei posti vacanti. A tal fine, è necessario che il Consiglio dell’Unione formuli una raccomandazione per ciascuna delle posizioni vacanti; un passaggio che può essere gestito tramite il Coreper.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA