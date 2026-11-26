Roma, 26 nov. (askanews) – In questa fase ci sono tre forze che stanno influenzando le prospettive economiche dei paesi dell’area euro: l’aumento dei prezzi dell’energia, l’intelligenza artificiale e gli accresciuti tassi di interesse sui titoli di Stato di lungo termine. È questa la fotografia scattata dalla presidente uscente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, secondo quanto riportano fonti vicine alle discussioni oggi nel corso del vertice allargato dei leader dei paesi dell’area euro (eurosummit).

Il fattore più rilevante è stato il rincaro dell’energia che si è verificato in seguito della guerra in Iran, ha spiegato. Ha spinto l’inflazione al rialzo e frenato la crescita economica, sebbene quest’ultima si sia dimostrata più resiliente del previsto allo shock.

Nel frattempo, il ruolo dell’Europa nella costruzione globale dell’IA è stata una delle ragioni che ha alimentato la crescita finora, ha asserito la presidente uscente della Bce, sempre secondo le fonti.

Da quando la guerra in Iran è iniziata i tassi di interesse di lungo termine nell’area euro sono notevolmente aumentati, provocando aumenti dei costi di finanziamento per l’economia e pesando sulla crescita economica. In parte questo si riflette sulle aspettative dei mercati che anticipano che le banche centrali risponderanno all’inflazione più elevata.

Ma l’elemento più rilevante di questo aumento dei tassi, ha proseguito Lagarde, sono le elevate emissioni di titoli di debito da parte di Stati e aziende, in particolare quelle impegnate sull’IA che stanno effettuando massicce emissioni.