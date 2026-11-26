(Adnkronos) – “Cerchiamo di prepararci al meglio per questi mesi che mancano. E’ tutto come prima, abbiamo solo un po’ più di tempo. Non sono preoccupato”. Andrea Sempio si rivede in tv e lascia pochissime battute ai microfoni di Mattino Cinque in esclusiva. Nella puntata in onda stamattina su Canale 5 del programma di approfondimento, si vede Sempio, che il prossimo 25 febbraio sarà in udienza davanti al Gup di Pavia nell’ambito del nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco, sotto la pioggia, raggiunto dal giornalista che lo incalza con una serie di domande prima di mettersi in macchina e allontanarsi.

“Ci stiamo ragionando”, è invece la risposta di Liborio Cataliotti, uno degli avvocati che assiste Sempio, alla domanda se intenderanno chiedere l’incidente probatorio sulla famosa traccia

33. “Incidente probatorio o perizia, è verosimile che si vada verso questa richiesta”, precisa. Mentre Angela Taccia, l’altra avvocata di Sempio, interrogata sui video con i soliloqui del 38enne afferma: “Non ci preoccupano. Sulla 33 tutto è possibile, vedremo”.