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Roma, 26 nov. (askanews) – Secondo fonti di “Chi l’ha visto?” sarebbe quella di Claudio Martufi, ex agente SISDE e uno dei primi a entrare in casa di Emanuela Orlandi, la voce del telefonista anonimo individuata dal RIS dei Carabinieri di Roma.
Due giorni fa un comunicato dell’Arma aveva reso noto che erano stati forniti agli inquirenti “significativi elementi convergenti” sul profilo specifico di “uno dei presunti telefonisti” che chiamarono la famiglia nei primi giorni dopo la scomparsa della ragazza, definito “un soggetto mai emerso prima”.
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