Roma, 26 nov. (askanews) – Oggi il bollettino del centrosinistra segnala un mezzo passo avanti, sul fisco, mentre per l’Ucraina bisognerà attendere i prossimi giorni – forse già domani – perché il tavolo ‘esteri’ è stato rimandato per motivi di agenda di alcuni dei protagonisti. Un cammino faticoso, che almeno sulla patrimoniale pare ora un po’ più in discesa dopo le scintille di ieri tra M5s e Avs, anche se il tavolo sul fisco tornerà a riunirsi sabato. Resta però il clima di diffidenza tra alleati, in particolare sul tema delle armi a Kiev e secondo quanto riferiscono un paio di fonti del ‘campo progressista’ il Pd e i moderati sarebbero pronti a mettere sul tavolo un avvertimento chiaro: “Senza intesa sull’Ucraina non si chiude il programma”. Perché in tanti, compresi Avs e moderati, cominciano a temere le conseguenze di una campagna per le primarie senza un accordo su tutte le principali questioni del programma.

La schiarita sulla patrimoniale viene confermata un po’ da tutte le parti in causa, il clima viene descritto migliore, si ragiona su come escludere dalla patrimoniale – che probabilmente avrà un altro nome – gli immobili destinati alla produzione (come i capannoni industriali), il capitale che viene impiegato per investire in attività produttive, come chiedeva M5s. Ma su questo non c’è mai stata obiezione da parte di Avs e Pd. Verrà chiarito anche che si parla di “patrimonio netto”, cioè quello che risulta scorporando debiti e tasse già pagate magari attraverso l’Irpef. E’ ancora aperta la discussione sulla soglia – Avs propone 5,4 milioni, il Pd sostiene la proposta Zucman che parla di 100 milioni – ma anche su questo non sarà complicato arrivare ad un’intesa.

La cosa è un po’ più complicata sulla tassa che dovrebbe, secondo i 5 stelle, colpire le attività finanziarie, per i problemi tecnici che comporta, soprattutto se abbinata ad un aumento progressivo dell’imposta di bollo sulle attività finanziarie. Si vedrà sabato se ci sarà un’intesa, o almeno una ‘quasi-intesa’ da suggellare al tavolo dei leader.

Giuseppe Conte ostenta ottimismo e se la prende con i giornali, anche se in realtà ieri era stato lui a parlare di “passi indietro” sulla patrimoniale: “Sono assolutamente convinto che troveremo una sintesi al di là di tante ricostruzioni anche confuse che ho visto oggi sui giornali”. Nicola Fratoianni sembra concordare: “Troveremo le convergenze. Ieri c’è stato qualche elemento di incomprensione ma registro il punto decisivo sul tema della tassa sulle grandi ricchezze”, afferma, chiarendo di non avere problemi ad inserire misure sulle attività finanziarie perché “fanno parte della ricchezza complessiva e tutte le ricchezze devono contribuire a determinare la base imponibile”.

Sull’Ucraina invece ancora tutto fermo, la spiegazione ufficiale è che Riccardo Ricciardi, M5s, oggi aveva impegni che gli impedivano di partecipare al tavolo, di qui la decisione di rimandare tutto a domani o nel fine-settimana. Il fatto è che la riunione di ieri si era chiusa ancora con uno stallo: il Pd aveva accettato di riformulare le proposte con cui si era presentato al tavolo, ma non intende cedere sulla necessità di sostenere l’Ucraina “con ogni mezzo necessario”, richiamando anche lo statuto Onu che garantisce il diritto di difesa per uno stato invaso.

M5s insiste sul rischio escalation, citando gli attacchi ucraini alle navi russe davanti alla Libia, e ribadisce che quella proposta dal Pd è la formula usata nelle risoluzioni dei democratici in Parlamento, che i 5 stelle non hanno votato. “Non potete chiederci abiure”, è il ritornello.

Elly Schlein, che martedì scorso si era sbilanciata annunciando possibili “passi avanti” prima del tavolo sulla politica estera, oggi si limita a dire che sarà “il tavolo politico a sciogliere le ultime cose”. Il fatto è che al tavolo sugli esteri si è realizzato un asse tra moderati e Pd a difesa del sostegno anche militare a Kiev. Enrico Borghi, Iv, al tavolo ha chiarito: “In una coalizione si fa una sintesi, ognuno lascia qualcosa per costruire qualcosa insieme. Io lascio le mie posizioni su genocidio e riconoscimento immediato della Palestina, loro devono lasciare qualcosa sull’Ucraina”.

D’altro canto Avs, che pure è contraria all’invio di armi all’Ucraina, cerca di smussare gli spigoli anziché radicalizzare. Basta ascoltare Fratoianni: “Le convergenze si trovano quando nessuno mette linee rosse”, ha detto oggi. “se qualcuno pensa che procrastinare la guerra all’infinito sia una vittoria sbaglia”, ha ribadito. Il parlamentare Avs però evita di toccare direttamente l’argomento dell’invio delle armi, preferisce prenderla da un altro lato, quello su cui tutti si ritrovano: “L’unica soluzione a questo macello è una soluzione diplomatica, il fatto che il nostro continente sia assente da tutti i tavoli e sia assente perché è privo di un’iniziativa e di un punto di vista”.

Il vero retropensiero, che i 5 stelle respingono con forza, è che Conte possa preferire lasciare il nodo Ucraina irrisolto per far decidere agli elettori delle primarie, come disse a luglio. Uno scenario che appunto dal Movimento viene smentito nettamente ma che circola nelle conversazioni di tutto il campo progressista. Anche per questo, al “tavolo politico”, cioè quello dei leader, Pd e moderati potrebbero dire chiaramente che il programma non si chiude se non c’è intesa anche su questo punto.