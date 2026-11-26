(Adnkronos) – Ultime curve per la fase campionato della Champions League 2026. Dopo la quinta partita della ‘League Phase’, Inter, Napoli, Roma e Como iniziano a fare i calcoli per la qualificazione ai playoff e agli ottavi di finale del torneo. La squadra di Fabregas è quella che fin qui ha brillato di più, grazie ai 12 punti raccolti nelle prime quattro partite europee. Seguono i nerazzurri, dodicesimi con 9 punti e in piena corsa per un posto diretto al prossimo turno. La situazione è un po’ più complicata per i giallorossi di Gian Piero Gasperini, al momento i primi esclusi (virtualmente) dalle qualificate con 5 punti, dopo il pari agguantato in casa dei campioni d’Europa del Psg. Quattro punti invece per gli azzurri di Massimiliano Allegri, che dovranno sfruttare al meglio le ultime tre partite per sperare di continuare il loro percorso nella massima competizione europea.

Il Como è la squadra italiana messa meglio e ha già messo in cassaforte 12 punti, blindando i playoff. Adesso la squadra di Cesc Fabregas avrà però impegni di difficoltà crescente. La prossima gara sarà in casa del Betis, mentre le ultime due saranno contro Psg e Barcellona. Con 4 punti, i lombardi si garantirebbero un posto diretto agli ottavi. Nella stagione del debutto europeo, non male.

Dopo due sconfitte nelle prime due giornate della fase campionato, l’Inter si è rialzata e ha messo in fila tre vittorie. Con 9 punti dopo 5 partite, la squadra di Chivu ha messo una bella ipoteca di sicuro sui playoff (che con 2 punti sarebbero ‘matematici’), ma i nerazzurri possono ancora ambire alla qualificazione diretta agli ottavi con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare. Prossime avversarie: Borussia Dortmund (in trasferta), Liverpool (a San Siro) e Slovan Bratislava (in trasferta).

La Roma ha messo insieme cinque punti nelle prime cinque partite e ad oggi, giovedì 26 novembre, la classifica non sorride. I giallorossi dovranno lottare per assicurarsi un posto nei playoff e basterebbero 6 punti in tre partite. Il calendario metterà di fronte lo Sporting Lisbona (all’Olimpico), l’Aek Atene (in trasferta) e il Lilla (ancora in casa). Obiettivo alla portata per la squadra di Gasperini, che ha dimostrato di potersela giocare con chiunque.

Il Napoli è la squadra italiana messa peggio in classifica (28° posto), ma non tutto è perduto per gli azzurri. Il pareggio contro il Manchester City dà fiducia e la qualificazione può ancora essere agguantata con risultati positivi nelle ultime tre partite da giocare. Gli uomini di Allegri se la vedranno con il Bruges al Maradona, mentre nelle ultime due partite ci saranno di fronte il Sabah (in Azerbaigian) e il Viking in casa. Con due vittorie e un pareggio, la qualificazione sarebbe quasi garantita.