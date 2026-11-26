PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina oggi ha avviato la sua prima iniziativa di scambio di elettricità verde nell’ambito di un meccanismo che riunisce i mercati dell’energia verde interprovinciali e intraprovinciali sotto un unico quadro normativo. Si tratta di un nuovo passo verso la creazione di un mercato elettrico nazionale unificato.

Secondo la State Grid, alla prima sessione di scambi hanno preso parte 1.615 operatori della Cina nord-occidentale e orientale, portando alla negoziazione di 6,2 miliardi di kWh di elettricità verde. Sostituendo la produzione da combustibili fossili, questo volume equivale a una riduzione delle emissioni di anidride carbonica di quasi 5 milioni di tonnellate.

Per elettricità verde si intende l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili. In Cina viene scambiata insieme al suo valore ambientale e ogni transazione comporta il trasferimento di un certificato verde, che consente agli acquirenti di attestare il consumo di energia rinnovabile. In questo modo si attribuisce un valore economico alle caratteristiche ambientali dell’elettricità da fonti rinnovabili, premiando la produzione pulita e promuovendo i consumi sostenibili.

In precedenza, gli scambi di elettricità verde erano organizzati separatamente a livello interprovinciale e provinciale. Gli operatori dovevano presentare le offerte e regolare le transazioni separatamente sui due mercati, rendendo difficile la formazione di un segnale di prezzo univoco. Il nuovo meccanismo unifica i due livelli, consentendo di abbinare più efficacemente l’offerta di energia eolica e solare del nord-ovest, ricco di risorse, alla domanda delle principali regioni a elevato consumo di elettricità della Cina orientale.

Per i produttori del settore, il nuovo meccanismo semplifica l’accesso al mercato e fornisce indicazioni più chiare sui prezzi, consentendo loro di concentrarsi sulle prestazioni dei progetti e sulla gestione dei rischi, piuttosto che districarsi tra diversi livelli di mercato. Gli acquirenti possono rifornirsi in più regioni attraverso un unico canale, semplificando l’approvvigionamento di elettricità verde.

La misura fa seguito alle linee guida pubblicate a febbraio dal Consiglio di Stato, che fissano l’obiettivo di completare sostanzialmente entro il 2030 la creazione di un mercato elettrico nazionale unificato, con scambi basati sul mercato pari a circa il 70% del consumo totale di elettricità.

Il mercato cinese dell’elettricità verde è stato avviato nel 2021. Da allora, secondo l’Amministrazione nazionale dell’energia, le autorità hanno autorizzato progetti pilota presso i centri di scambio dell’elettricità di Pechino, di Guangzhou, nel sud della Cina, e della regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord del Paese, ottenendo progressi significativi.

La Cina si è posta il duplice obiettivo di raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e la neutralità carbonica prima del 2060.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).