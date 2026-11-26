Roma, 26 nov. (askanews) – Il protocollo siglato da ministero del Lavoro e Anci è “la rappresentazione fisica di un percorso che viene da lontano, perché la collaborazione è un lavoro quotidiano che svolgono i nostri uffici e che ha consentito di poter arrivare a raggiungere tutti gli obiettivi del Pnrr”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, all’assemblea dell’Anci.

“Attraverso il protocollo guardiamo al futuro guardiamo, a cosa ci porteremo dietro dell’esperienza Pnrr, a cosa abbiamo costruito e su quali basi abbiamo creato una collaborazione di qualità – ha aggiunto – soprattutto guardiamo agli interventi necessari. Quando si parla di lavoro e di politiche sociali si parla praticamente di tutto quello che interessa la vita delle comunità. I Comuni sono assolutamente fondamentali, il sindaco è il primo punto di contatto del cittadino con la pubblica amministrazione. Quando si tratta di piccole comunità al sindaco ci si rivolge quando c’è un bisogno da soddisfare, in modo non solo figurato, ma reale”.