(Adnkronos) – ”Alla fine, l’impatto del cambiamento climatico si misurerà in perdite umane, in vite perse. È questa la misura decisiva”. Con queste parole Githinji Gitahi, direttore generale globale di Amref Health Africa, la più grande organizzazione sanitaria internazionale con base in Africa, ha commentato l’esito della COP31 di Antalya, in Turchia, chiusa senza un accordo sulla decisione finale. Gitahi ha parlato da Addis Abeba, dove si trova per CPHIA 2026, la Conferenza internazionale sulla salute pubblica in Africa promossa da Africa CDC. La capitale etiope ospiterà anche la COP32: per Amref è lì che la salute deve diventare, finalmente, un punto formale dell’agenda negoziale. ”La COP31 è stata una grande opportunità, ma anche un passaggio difficile”, ha dichiarato Gitahi. Ad Antalya era stato inserito un riferimento alla salute nella bozza di decisione finale, la cover decision. Ma l’intero testo è saltato perché i Paesi non hanno trovato un’intesa tra l’uscita dai combustibili fossili e gli investimenti nella cattura del carbonio. ”Per Amref, per l’OMS e per Africa Cdc, la transizione dai combustibili fossili è imprescindibile. Non è negoziabile. Ma proprio per questo è saltato l’intero Patto di Antalya”.

”Sono i più vulnerabili a subire gli impatti maggiori del cambiamento climatico: le persone i cui sistemi sanitari sono già inadeguati, le donne, i bambini”, ha ricordato Gitahi. ”L’Africa produce meno del 3% delle emissioni di carbonio, ma il peso che deve sostenere è sproporzionato. Alcuni Paesi non emettono nemmeno quanto servirebbe a garantire l’energia necessaria per sopravvivere, eppure viene chiesto loro di ridurre le emissioni”. La salute resta ai margini. ”Uno dei rischi maggiori per sistemi sanitari già fragili è il rischio climatico”, ha spiegato Gitahi. ”Anche in Turchia non c’era un solo Paese che avesse salute e cambiamento climatico nella propria agenda: era ancora un tema periferico”. Per questo Amref chiede che clima e salute diventino un punto formale del negoziato: solo così entrano nel piano globale di adattamento e vengono quantificati e finanziati. ”Non abbiamo perso tutto”, ha riconosciuto Gitahi. Ad Antalya è stato istituito il fondo per l’adattamento, un fondo a dono, come chiedeva Amref, che dovrà essere rapido ed efficace. Il fondo per perdite e danni inizierà a pagare dal 2027, anche se con risorse ancora insufficienti, ed è stata riaffermata l’importanza del Fondo verde per il clima. Un altro passo avanti è l’adozione di circa 59 indicatori per l’adattamento. «Ci è stato sempre chiesto: come si misura il successo?», ha spiegato Gitahi. ”I soldi contano se si possono contare”. Gli indicatori servono proprio a dimostrare l’impatto degli investimenti sulla salute. ”Ora dobbiamo lavorare con i Paesi perché portino questa agenda alla prossima COP, la rendano un punto formale e pretendano che chi inquina paghi”, ha detto Gitahi. Quelle risorse, per Amref, vanno investite nell’adattamento sanitario: sistemi di allerta precoce per vaccinare contro il colera prima delle alluvioni, protezione delle donne in gravidanza dal caldo estremo, preparazione a epidemie come Ebola e Marburg, strutture sanitarie capaci di resistere alle inondazioni. I governi africani, ha aggiunto, devono misurare questi rischi e inserirli nei piani nazionali di adattamento e nei contributi determinati a livello nazionale (Ndc). ”Mentre aspettiamo, il carico di malattia continuerà a crescere”, ha avvertito Gitahi. ”Vediamo aumentare i morti per malaria. Vedremo più vite perse per il colera, per il caldo estremo, per la malnutrizione”. Nel frattempo, ha concluso, servono risorse nazionali per proteggere le comunità più vulnerabili: ”Sappiamo che la battaglia sarà lunga. Il cammino è lento, ma alla fine vinceremo”.

Ad Antalya Amref ha portato una delegazione di esperti africani su clima e salute, insieme ad Africa Cdc e all’Ufficio regionale Oms per l’Africa. Il messaggio: l’adattamento inizia dalla salute. Secondo Amref, tra il 2009 e il 2019 solo il 4,9% della finanza internazionale per l’adattamento è andato alla salute. A raccontare la conferenza per Amref Italia c’era anche Andrea Grieco, divulgatore ambientale e ambasciatore del Patto europeo per il clima, nell’ambito del progetto Tessere – Competenze per la salute e il clima, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Tessere è un progetto triennale (2026–2028) che rafforza l’approccio One Health, che tiene insieme salute umana, animale e ambientale, come risposta agli effetti del clima sulla salute. Il progetto punta a formare oltre 240 operatori di Amref in Africa, sviluppare un modulo One Health per l’Amref International University e produrre evidenze per orientare politiche e investimenti. In Italia porta il nesso clima-salute nelle scuole di Torino e del Piemonte, coinvolgendo circa 1.500 studenti e insegnanti, anche attraverso il documentario Barren Lands scritto dall’alpinista Hervé Barmasse, realizzato in collaborazione con Amref Italia e sostenuto da Ubi. Il percorso accompagna Amref fino alla COP32 di Addis Abeba, dove il progetto presenterà i propri risultati.