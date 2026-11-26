(Adnkronos) – Ci sono viaggi che nascono da una lista di luoghi da vedere almeno una volta nella vita e che, tappa dopo tappa, diventano un modo diverso di guardare il mondo. New York e Miami, la California, le Hawaii, Sydney, Tokyo, le Maldive e il Sudafrica: destinazioni lontane tra loro per paesaggi, ritmi e culture, riunite in un unico itinerario capace di cambiare scenario quasi ogni giorno. È il Giro del Mondo 2027 di Costa Crociere, partito oggi da Savona a bordo di Costa Deliziosa per un viaggio di 139 giorni attraverso 5 continenti, 29 Paesi e 47 destinazioni, costruito per lasciare più tempo alla scoperta dei luoghi lungo la rotta. Overnight, soste prolungate ed esperienze di più giorni a terra permettono infatti di fermarsi più a lungo nelle destinazioni, viverne anche momenti diversi della giornata e andare oltre una visita concentrata nelle sole ore di scalo. A rendere speciale l’esperienza non è soltanto la successione di luoghi straordinari, ma anche la possibilità di condividerla con persone provenienti da tutto il mondo. La dimensione internazionale della crociera riunisce infatti viaggiatori di numerose nazionalità: tra le più rappresentate figurano francesi, italiani, tedeschi, spagnoli e svizzeri, insieme a ospiti provenienti da molti altri Paesi europei ed extraeuropei. La nave diventa così il punto di incontro di storie, abitudini e culture diverse, mentre fuori cambia continuamente l’orizzonte.

Il primo cambio di orizzonte porta verso le Americhe. Dopo l’attraversamento dell’Atlantico, Costa Deliziosa raggiungerà New York e Miami, a cui si aggiunge la novità di Half Moon Cay, l’isola privata alle Bahamas che per la prima volta accoglie in esclusiva gli ospiti Costa, per poi proseguire verso la costa occidentale degli Stati Uniti, con soste a San Francisco, San Diego e Los Angeles. Sarà proprio la California a fare da scenario al Capodanno, prima che il Pacifico apra un nuovo capitolo del viaggio. Dalle Hawaii, con Maui e Oahu, la rotta si aprirà quindi sull’Oceania, con tappe in Australia e Nuova Caledonia, per poi raggiungere l’Asia. Qui l’itinerario attraverserà il Giappone e proseguirà verso Hong Kong, Singapore e Vietnam. Dopo le Maldive, Costa Deliziosa attraverserà l’Oceano Indiano e raggiungerà l’Africa australe, prima di risalire la costa occidentale del continente e fare ritorno nel Mediterraneo.

Uno degli elementi distintivi del Giro del Mondo 2027 sarà proprio il tempo dedicato alle destinazioni. Gli overnight e le soste prolungate consentiranno di fermarsi più a lungo in città come New York, Miami, Los Angeles, San Francisco, Sydney, Tokyo e Hong Kong, con più ore a disposizione per esplorarle e la possibilità, in alcuni casi, di viverle anche dopo il tramonto e riprendere la visita il giorno successivo. A questo si aggiungono esperienze di più giorni a terra, che ampliano ulteriormente il tempo e lo spazio della scoperta: dal Grand Canyon e Las Vegas al tour di cinque giorni in Giappone tra Tokyo, Kyoto, Nagasaki, Hakone e il Monte Fuji, fino alla possibilità di vivere un safari di tre giorni in una riserva naturale con partenza da Port Elizabeth, in Sudafrica. Anche a bordo di Costa Deliziosa, profondamente rinnovata a novembre 2024, il viaggio cambia insieme alle destinazioni.

Per il Giro del Mondo è stato ideato un menù internazionale con ingredienti tipici dei luoghi toccati, mentre l’intrattenimento accompagna gli ospiti lungo la rotta con feste a tema dedicate alle destinazioni, come il Party Hawaiano, l’African Party e l’Australian Delight, e con spettacoli di danza e canto che coinvolgono artisti locali. Tra le novità di bordo, il nuovo Sunset Bar, pensato per gli aperitivi al tramonto. Per la prima volta, il Giro del Mondo 2027 sarà raccontato live per tutta la durata della crociera attraverso una staffetta di creator, tra cui Cristina Cicolari, Shamzy, Ale & Piè, Paolo y Mar, Marcella Cruccu, Befric e Terri, che si alterneranno lungo l’itinerario per raccontare il viaggio da prospettive diverse. Un racconto corale che accompagnerà Costa Deliziosa tappa dopo tappa, portando sui social destinazioni ed esperienze vissute lungo il percorso.

Mentre Costa Deliziosa inizia il suo nuovo viaggio intorno al pianeta, Costa Crociere guarda già alla prossima edizione, con un itinerario che nel 2028 amplia ulteriormente le occasioni di scoperta. Il Giro del Mondo 2028 partirà ancora una volta da Savona, il 25 novembre 2027: 139 giorni attraverso 5 continenti e 3 oceani, per raggiungere 51 destinazioni in 29 Paesi, incluse 21 isole, prima del rientro a Savona l’11 aprile 2028. Tra le novità dell’edizione 2028 ci sarà Celebration Key alle Bahamas, la nuova isola privata che accoglierà per la prima volta gli ospiti Costa. Dal Pacifico all’Oceano Indiano l’itinerario toccherà inoltre Hawaii, Fiji, Samoa, Nuova Zelanda e Australia, per proseguire verso Giappone, Corea del Sud e Sud-est asiatico, quindi Sri Lanka, Maldive e Mauritius e, infine, l’Africa australe, con Sudafrica e Namibia.

Anche nel 2028 la scoperta continuerà oltre gli scali grazie a overland di più giorni, che permetteranno di approfondire luoghi e culture lungo il percorso: dai paesaggi della Nuova Zelanda alla cultura Māori, dai templi di Kyoto fino a un viaggio di cinque giorni attraverso l’Africa australe. Le prenotazioni per il Giro del Mondo 2028 a bordo di Costa Deliziosa sono ora disponibili presso tutte le agenzie di viaggio e sul sito ufficiale di Costa Crociere www.costacrociere.it.