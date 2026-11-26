(Adnkronos) – “Questa Guida è un sinonimo di eccellenza e di qualità, uno strumento per conoscere le realtà del nostro territorio, che sono un motivo di orgoglio per tutta la nazione e di notorietà all’estero. Credo che sia importante valorizzare il nostro patrimonio enogastronomico, che è un vanto del made in Italy in tutto il mondo”. Ad affermarlo il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, a margine della presentazione della Guida d’Italia 2027 de L’Espresso, all’HangarBicocca di Milano. Un volume, giunto alla sua 47esima edizione, che riunisce i 300 migliori ristoranti e le 300 migliori cantine del Paese, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, promuovendo la conoscenza di “un settore fondamentale per le nostre vite, fatto di tantissime imprese e famiglie”, come spiega Perego, “di tanta passione e dedizione, per tramandare tradizioni e rappresentare al meglio l’Italia”.