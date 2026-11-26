(Adnkronos) – “Sappiamo chi ci attacca e perché. In un rapporto della commissione speciale istituita dal Parlamento europeo individua Russia, Bielorussia, Cina, Iran e Corea del Nord. Lo fanno perché ci sono dei dittatori e ci considerano antagonisti. Ma non sappiamo ancora quanto riusciamo a difenderci come singoli stati e quanto invece potremmo difenderci molto meglio come Unione. Le potenze medie nell’ora dei predatori si devono stringere tra loro. Cercano di separare le prede dal gruppo dicendo che l’Ue è inutile”. Lo ha detto Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, durante l’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’ presso il palazzo dell’Informazione Adnkronos per il ciclo di incontri Adnkronos Q&a.

“Abbiamo un quadro normativo europeo sia sulla cybersicurezza e la guerra cognitiva, perché c’è un mercato interno con regole comuni. I prossimi passi nell’ambito di una strategia presentata a luglio su Ai e cybersicurezza passa da una riflessione collettiva su quanto le intelligence debbano lavorare insieme. I frigoriferi che erano in linea con il regolamento sulla cybersicurezza non sono stati hackerati”, ha ricordato.