(Adnkronos) – Romano, classe 1959, cresciuto tra cronaca e sport e passato attraverso alcune delle principali redazioni del Paese. Stefano Barigelli, designato dal cda di Rcs Mediagroup alla direzione del ‘Corriere della Sera’, arriva a via Solferino dopo quasi quarant’anni di giornalismo e una carriera che lo ha visto guidare la ‘Gazzetta dello Sport’, lavorare al ‘Messaggero’, al ‘Corriere dello Sport-Stadio’ e allo stesso ‘Corriere della Sera’.

Per Barigelli si tratta infatti di un ritorno in via Solferino. La sua storia professionale si intreccia da oltre vent’anni con quella del gruppo Rcs. Nel 2000 Ferruccio de Bortoli lo chiama al ‘Corriere della Sera’ come responsabile dello sport. Due anni dopo passa alla ‘Gazzetta dello Sport’, dove Pietro Calabrese lo nomina vicedirettore vicario. Nel 2018 rientra alla ‘rosea’ come condirettore e nel giugno 2020 ne assume la direzione, incarico che lascia ora per raccogliere il testimone di Luciano Fontana alla guida del quotidiano di via Solferino.

Nato a Roma il 4 dicembre 1959, laureato in Storia del Risorgimento, prima di scegliere definitivamente il giornalismo coltiva un’altra passione, quella per il cinema. Frequenta infatti un corso triennale di sceneggiatura tenuto da Ugo Pirro con l’obiettivo di diventare sceneggiatore. Sono gli anni delle collaborazioni con ‘Paese Sera’, che nel 1987 lo assume. L’anno seguente diventa giornalista professionista e viene nominato responsabile della redazione sportiva del quotidiano romano.

Nel 1989 passa al ‘Messaggero’, dove resta per undici anni. Nel 1994 Giulio Anselmi lo chiama nell’ufficio dei caporedattori centrali e l’anno successivo gli affida la guida della redazione sportiva. Un incarico che mantiene anche dopo l’arrivo di Pietro Calabrese alla direzione del giornale.

Dopo la prima esperienza in Rcs e il passaggio alla ‘Gazzetta’, nel 2003 torna al ‘Messaggero’ come vicedirettore. Segue il cambio di formato e il restyling grafico del quotidiano e successivamente ne diventa vicedirettore vicario, con responsabilità che spaziano dalla cronaca allo sport fino alle numerose edizioni territoriali del Lazio.

Tra il 2013 e il 2018 è condirettore del ‘Corriere dello Sport-Stadio’, prima del ritorno nel gruppo Rcs. Nel 2018 rientra alla ‘Gazzetta dello Sport’ come condirettore e due anni più tardi Urbano Cairo gli affida la guida del quotidiano sportivo più diffuso d’Italia.

Nel suo percorso professionale ha così attraversato i principali giornali sportivi italiani e alcune delle più importanti testate generaliste del Paese, alternando responsabilità editoriali, organizzative e manageriali.

Appassionato di cinema, nel 2015 entra nel consiglio di amministrazione dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. È sposato con l’attrice Michela Cescon, da cui ha avuto tre figli: Angelica, Violetta e Giovanni.