Roma, 26 nov. (askanews) – Il suicidio di De Gennaro “ha scioccato tutti, chiaramente ha scioccato anche me. Le sue parole ci colpiscono molto però io penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento sia aiutare le diverse procure che stanno lavorando su vari fronti su tutta questa vicenda perché si riesca a fare chiarezza. Non credo che il gioco delle tifoserie in questa fase sia quello che aiuta di più a dipanare una nebbia che va dipanata in tutta la vicenda che ruota attorno alla questione della strage di via d’Amelio”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine del consiglio europeo straordinario a Bruxelles.

“Per me è fondamentale che si arrivi alla verità non solo per Paolo Borsellino, per l’Italia nel suo complesso, per l’uomo che Gianni De Gennaro era, per il servitore dell’istituzione che Gianni De Gennaro era. E’ una cosa che ha fatto tanto male e ovviamente non possiamo che ribadire la solidarietà alla sua famiglia e partecipare al loro dovere”, ha aggiunto.