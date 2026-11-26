(Adnkronos) – Un muro di ‘no comment’, da parte dei diretti interessati, alle ultime lettere, lasciate da Gianni De Gennaro, prima di togliersi la vita nella sua casa in Maremma. L’ex capo della Polizia, in una lunga missiva, è tornato su alcuni episodi della sua carriera, citando una serie di protagonisti della vita politica italiana nella Seconda Repubblica.

Come alcuni ex presidenti del Consiglio. “Enrico Letta potrà testimoniare sulla mia resistenza a guidare Finmeccanica, tanto che per convincermi mi ha fatto telefonare dal Presidente della Repubblica”, scrive De Gennaro. “Giuseppe Conte può dirvi che ho tentato invano, ma poi ho ubbidito all’ordine, di sottrarmi all’incarico di Presidente della Banca Popolare di Bari”, un altro passaggio. Il leader del Movimento Cinque Stelle ha replicato, telegrafico: “Confermo che non mi ha mai chiesto nulla”. Ancora, De Gennaro scrive: “Gianni Letta potrà confermarvi di essere stato latore della richiesta di assolvere al compito di presidente di Eurolink”. Più deciso il passaggio che riguarda Romano Prodi: “Sono stato licenziato dall’incarico di capo della Polizia da Romano Prodi, che ha avuto l’accortezza di farmelo apprendere dalla sua risposta ad un ‘question time’, quindi in diretta tv”.

Quindi, l’ex super poliziotto suggerisce di rivolgersi a Giuliano Amato: “Vi confermerà che, con una lettera scritta, non ho chiesto alcun incarico se non quello di poter svolgere la mia funzione di Prefetto in qualunque città”. Più volte, pubblicamente, l’ex premier e ministro ha detto di De Gennaro che era “una brava persona”. Lo stesso De Gennaro chiude le sue considerazioni su questi episodi della sua carriera con una considerazione: “Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me”.

L’ex presidente della Camera Luciano Violante, non citato nell’ultima lettera di De Gennaro, ma a lungo ai vertici delle istituzioni, ha spiegato che nella lettera “non c’è niente di sconvolgente. L’unica cosa sconvolgente è l’accusa che hanno mosso nei suoi confronti”.