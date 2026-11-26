(Adnkronos) – “Fra qualche minuto non sarò più qui e quindi capite bene che un condannato a morte non può mentire”. Lo scrive Gianni De Gennaro nella lettera scritta prima della suicidio e pubblicata dal Corriere della Sera. “Questo è il mio testamento morale”, è l’incipit del messaggio chiuso in una busta, insieme all’hard disk cercato durante le perquisizioni dalla procura di Caltanissetta, indirizzata “a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderla pubblica”. “Qui c’è l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano — dice – Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze. Esaminatelo con cura, ma con animo sereno, scevro da inutili dietrologie”. E aggiunge: “Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto”.

﻿Racconta di aver trasferito i documenti cartacei sull’hard disk con “l’aiuto di mio figlio perché da solo non sarei riuscito a farlo” ma ha conservato anche le carte “coinvolgendo stupidamente un amico a cui voglio bene”. Conclusa questa spiegazione per gli inquirenti, l’ex capo della polizia difende il suo onore di uomo dello Stato. “Voglio dire a tutti che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria – prosegue – Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno”.

“Ho sempre lavorato con impegno ed onestà al servizio dello Stato – prosegue De Gennaro – Molto probabilmente ho commesso degli errori, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli”. In risposta a chi ha sostenuto che è stato un uomo di potere attaccato a poltrone e incarichi, chiama a testimoniare quattro ex capi di governo e un ex sottosegretario a Palazzo Chigi ai tempi di Berlusconi.

“Enrico Letta potrà testimoniare sulla mia resistenza a guidare Finmeccanica”; “Giuseppe Conte può dirvi che ho tentato invano, ma poi ho ubbidito all’ordine, di sottrarmi all’incarico di presidente della Banca Popolare di Bari. Gianni Letta potrà confermarvi di essere stato latore della richiesta di assolvere al compito di presidente di Eurolink”. “Sono stato licenziato dall’incarico di capo della Polizia da Romano Prodi, che ha avuto l’accortezza di farmelo apprendere dalla sua risposta ad un question time, quindi in diretta tv” e aggiunge: Giuliano Amato “vi confermerà che, con una lettera scritta, non ho chiesto alcun incarico se non quello di poter svolgere la mia funzione di Prefetto in qualunque città”. “Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me”.

“In compenso mi sono occupato di tutti quelli che avevano bisogno del mio aiuto. Cercate e troverete decine di testimoni, sempre che abbiano l’ardire di farsi avanti. Non ho mai fatto nulla però per la mia famiglia e di questo non posso che rammaricarmi”. “Non ho mai tradito la fiducia di quanti me l’hanno accordata e non ho mai tradito l’amicizia “aggiunge rivendicando correttezza e lealtà nei confronti delle istituzioni e di chi si è affidato a lui. “Posso ora soltanto chiedere scusa e invocare il perdono di quelle persone che involontariamente ho coinvolto nei problemi che oggi stanno affrontando”. Scrive: “Io travolto, prevalga la verità”; e ancora “Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità”. La sua è quella affidata a queste otto pagine. E conclude con la formula di rito e la firma comparsa in migliaia di atti ufficiali: “In fede, Gianni De Gennaro”.