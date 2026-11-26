(Adnkronos) – “Dal nostro punto di vista, InfoCamere è la società delle Camere di Commercio per l’innovazione digitale, Ai e dati vanno di pari passo ogni giorno nelle cose che facciamo. Dal nostro punto di vista il dato e soprattutto il dato di qualità è quello che serve oggi per alimentare l’Ai. Non ci servono più dati, ce ne sono anche troppi. Il tema è che a fare la differenza sempre di più è la qualità di quello che si mette a disposizione dell’intelligenza artificiale”. Lo afferma Carlo De Vincentiis, capo ufficio stampa InfoCamere, oggi, a Roma, all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’, quarto appuntamento con Adnkronos Q&A dedicato all’intelligenza artificiale.

“Da alcuni anni InfoCamere si è impegnata su questo tema ed è al momento l’unico ente, nel perimetro pubblico italiano, ad avere certificato i dati del Registro delle Imprese – spiega De Vincentiis – C’è una certificazione internazionale dedicata proprio a questo tema e l’auspicio è che siano più pubbliche amministrazioni a entrare in questa prospettiva, perché ci rendiamo conto che quello che noi forniamo agli utenti, e in questo caso l’utente è l’intelligenza artificiale, deve essere un dato certificato. Una recente indagine che abbiamo realizzato ci ha consentito di contarne circa 18.000-18.500 imprese che hanno inserito nell’oggetto sociale il tema dell’intelligenza artificiale, in qualche forma – precisa – Il 93% sono micro imprese e hanno dei risultati che già adesso nei loro bilanci fanno capire quanto è importante il tema dell’Ai per le imprese”.

La grande sfida “è mettere nelle condizioni chiunque di utilizzare uno smartphone per dialogare con la pubblica amministrazione, non solo per farsi riconoscere, ma anche per gestire i propri dati – conclude De Vincentiis – Attraverso applicazioni semplici, sicure e sfruttando quello che già la tecnologia consente di fare. L’autocertificazione, per esempio, si può superare: è uno degli esempi su cui abbiamo lavorato”.