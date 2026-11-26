(Adnkronos) – L’aula della Camera con 142 voti favorevoli, 112 contrari e quattro astenuti approva in via definitiva il dl Scuola. ‘A Scuola nessuno è straniero’, il cartello che è stato alzato dalle opposizioni al momento del voto finale.

“Con l’approvazione del Dl Scuola, Fratelli d’Italia conferma il proprio impegno per un sistema scolastico che tuteli le famiglie, valorizzi il merito e riaffermi i principi fondanti della nostra società. Grazie anche al lavoro del ministro Valditara, diamo risposte concrete ai cittadini, dal risparmio sui libri di testo al rafforzamento dell’integrazione attraverso l’apprendimento della lingua italiana”, il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.

“Particolarmente significativo – aggiunge – è il divieto di indossare il velo integrale negli istituti scolastici, perché la scuola deve essere il primo luogo in cui affermare la dignità della donna, la parità tra uomo e donna e il rispetto della nostra identità culturale. L’integrazione passa attraverso la condivisione di valori e regole, non attraverso la rinuncia ai propri principi. Un’altra importante promessa mantenuta dal governo Meloni”.