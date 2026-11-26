Roma, 26 nov. (askanews) – Roma, Trani, Bergamo, Parma. La Exclusive Padel Cup, circuito organizzato da Msp Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, leader in Italia nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive è pronta a chiudere il suo splendido viaggio. Nel fine settimana al Pro Green Padel si gioca l’ultima tappa della sesta edizione di un torneo che – ricorda una nota – ha fatto registrare come negli anni precedenti numeri record nelle iscrizioni e nelle presenze illustri tra i giocatori in campo. Non mancheranno neppure a Parma, con Stefano Morrone a fare da padrone di casa nel suo club nell’accogliere le coppie che comporranno i tabelloni maschile, femminile e misto.

Ma ci sono anche altri ex gialloblù che hanno fatto la storia del Parma e che si preparano a cimentarsi con il padel: in coppia con Morrone giocherà Fausto Pizzi, vincitore della Coppa delle Coppe 1992-93. Di quella squadra guidata da Nevio Scala faceva parte anche Alessandro Melli, anche lui atteso nel weekend nella Exclusive Padel Cup con Nando Piro, che nella stagione 1995-96 debuttò in Serie A con la maglia gialloblù. Quattro stagioni al Parma per Riccardo Gagliolo, che giocherà con Gianluca Maiavacchi; in campo, infine, anche Egidio Savi, vicepresidente delle Parma Legends, in coppia con Francesco Siciliano.

La Exclusive Padel Cup è riservata alla categoria ‘non classificati’ o mai classificati oltre la terza, quarta e quinta fascia ed è divisa in tre categorie: maschile, femminile e misto. E per esaltare lo spirito della competizione, nel segno del fair play, le coppie si arbitreranno da sole, con la supervisione dei direttori di gara di Msp.

“Con la tappa di Parma siamo arrivati alla fine di un altro entusiasmante viaggio con la Exclusive Padel Cup – ha sottolineato Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di Msp Italia – Siamo reduci dai fine settimana di Roma, Trani e Bergamo che ci hanno confermato come il padel sia uno sport diffusissimo in ogni regione d’Italia, e la presenza a Parma di calciatori che hanno fatto la storia di questo sport non fa che inorgoglirci. La Exclusive Padel Cup è diventata ormai un’eccellenza nel calendario dei tornei amatoriali più apprezzati della stagione, per lo spirito competitivo ma soprattutto per quello aggregativo. Un aspetto, questo, che nella pratica del padel è assolutamente prioritario e che rende questa disciplina sempre più popolare”.