(Adnkronos) – Si chiamava Ionela Miruna Garneata, aveva 24 anni ed era di origine romena la giovane vittima dell’ennesimo femminicidio consumatosi oggi a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, all’indomani della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A ucciderla, infatti, è stato il compagno, Andrea Nardini, 25 anni, italiano, si è tolto la vita sul viadotto

Lora, a Barberino del Mugello, dopo aver incendiato l’auto e essersi dato fuoco.

C’è un particolare che rende ancora più inquietante la vicenda: il viadotto scelto da Nardini è lo stesso dal quale lo scorso 3 settembre era stata uccisa Lorena

Isceri. La donna, 45 anni, era stata gettata nel vuoto dall’ex compagno Federico Vella, che si era poi suicidato lanciandosi a sua volta dal ponte. Un precedente drammatico che riporta nello stesso luogo un’altra storia di violenza contro una donna.

Secondo le prime ricostruzioni, Nardini avrebbe raggiunto il cavalcavia con la propria auto, avrebbe incendiato il veicolo e si sarebbe dato fuoco prima di lanciarsi nel vuoto. Un gesto che ha provocato anche pesanti ripercussioni sulla circolazione autostradale, con la chiusura del tratto dell’A1 in direzione Milano compreso tra il bivio per la Direttissima e Aglio.

Sul caso sono al lavoro due Procure: quella di Pistoia, competente per il delitto avvenuto nell’abitazione di Ponte Buggianese, e quella di Firenze, per quanto accaduto sul viadotto. Il veicolo utilizzato dall’uomo è stato sequestrato. Gli accertamenti dovranno ricostruire anche gli spostamenti compiuti dal venticinquenne dopo il delitto e la successione degli eventi che lo hanno portato fino al viadotto.

La tragedia arriva all’indomani del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e riporta drammaticamente al centro il tema dei femminicidi e della violenza nelle relazioni affettive.