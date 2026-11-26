BOLOGNA (ITALPRESS) – Flavio Cobolli va ko contro Soonwoo Kwon in Coppa Davis. L’Italia, dopo aver vinto il primo singolare con Lorenzo Musetti contro Seong Chan Hong, si fa trascinare dalla Corea del Sud al doppio decisivo. Successo in rimonta per Kwon, numero 139 del mondo, che si impone con il punteggio di 3-6 7-6(3) 7-6(5) in due ore e 50 minuti di gioco.

Si deciderà tutto al doppio, con Andrea Vavassori e Matteo Berrettini che partiranno favoriti contro Hyeong Chung e sempre Kwon. La vincente di Italia-Corea del Sud se la vedrà venerdì con la Repubblica Ceca, che ieri ha eliminato il Canada senza passare dal doppio.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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