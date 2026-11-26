Roma, 26 nov. (askanews) – Charles Leclerc guarda alle ultime due gare della stagione con l’obiettivo di chiudere positivamente un campionato impegnativo. Nella conferenza stampa del Gran Premio del Qatar, il pilota della Ferrari ha riconosciuto le difficoltà incontrate nella parte centrale del Mondiale, quando il comportamento della monoposto non gli permetteva di trovare il giusto feeling. “Poi siamo cresciuti e il feeling è abbastanza buono. Speriamo di chiudere bene con queste due gare”, ha spiegato.

Leclerc è tornato anche sul contatto con Lewis Hamilton a Las Vegas, condividendo la posizione del team principal Fred Vasseur sulla necessità di evitare episodi simili. “Mi sono assunto le responsabilità per Las Vegas, ma sono d’accordo con Vasseur sul fatto che il contatto tra due Ferrari sia inaccettabile”, ha dichiarato. I due piloti hanno già affrontato la questione: “Io e Lewis abbiamo già parlato per trovare una soluzione e credo che il nostro rapporto fuori dalla pista sia molto forte. Poi la cosa si è riproposta in pista e lì c’è da trovare la soluzione”.

Il monegasco ha preferito non entrare nei dettagli delle regole interne alla squadra, sottolineando però l’importanza di individuare contromisure. “Siamo piloti forti che vogliono chiudere l’uno davanti all’altro. Purtroppo, di recente si sono verificati troppi eventi. La cosa più importante è trovare una soluzione per evitare problemi il più possibile. Lo stiamo facendo, ma non posso parlarne”.