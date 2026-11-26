(Adnkronos) – Il tumore della prostata, contro cui ha lottato per anni il chitarrista dei Duran Duran Andy Taylor, è il più frequente nella popolazione maschile. “In Italia si registrano circa 40mila nuovi casi ogni anno e circa 8mila decessi”. A fare il punto con l’Adnkronos Salute sulla malattia, sulle possibilità di trattamento e sull’evoluzione delle terapie è Massimo Di Maio, presidente dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), all’indomani della morte del musicista. “Molti casi sono scoperti e trattati in stadio precoce e sono guaribili”, ricorda lo specialista, direttore dell’Oncologia medica 1 dell’Aou Città della Salute e della Scienza di Torino e professore del Dipartimento di Oncologia dell’università di Torino. “Tuttavia esiste una certa percentuale di pazienti che sviluppa metastasi e necessita quindi di un trattamento per una malattia avanzata”.

“Le metastasi possono essere presenti già al momento della diagnosi oppure comparire nel corso del follow-up, anche a distanza di tempo”, spiega di Maio, sottolineando che la terapia per il tumore della prostata “è molto migliorata nel corso degli anni: fino a qualche anno fa c’era soltanto la terapia ormonale ‘tradizionale’, perché il tumore della prostata è un tumore ormono-sensibile e, bloccando lo stimolo sulle cellule tumorali da parte del testosterone, si ottiene un controllo della malattia. Oggi si sono aggiunte anche molte altre nuove opzioni, sia terapie ormonali di nuova generazione sia terapie con altri meccanismi d’azione”.

Il cancro prostatico “è ormono-sensibile, ma purtroppo – precisa l’oncologo – a un certo punto può smettere di rispondere ai trattamenti e diventare ormono-resistente: il cosiddetto tumore resistente alla castrazione. Anche la malattia metastatica, comunque, è compatibile con una prognosi di anni. Sia per la storia naturale della malattia, sia grazie ai trattamenti sempre più efficaci, ci sono pazienti che riescono ad avere anni di controllo della malattia. Una delle sedi più frequenti di metastasi sono le ossa. Questo può comportare implicazioni importanti dal punto di vista della qualità della vita e dei sintomi”.

Nel tumore della prostata metastatico, evidenzia Di Maio, “è fondamentale prestare particolare attenzione anche alla qualità della vita. Si tratta infatti di una condizione che mediamente consente un’aspettativa di vita di diversi anni, ma che può comportare difficoltà legate sia ai sintomi della malattia, in particolare alle metastasi ossee, sia agli effetti collaterali dei trattamenti. Anche le terapie ormonali, infatti, possono avere un impatto significativo sulla qualità della vita. Per questo è molto importante confrontarsi con il paziente, garantire una comunicazione chiara e trovare un equilibrio tra l’efficacia del trattamento e i possibili effetti collaterali e sintomi”, conclude il presidente Aiom.