Roma, 26 nov. (askanews) – L’Intelligenza Artificiale è già entrata nel cinema e nell’audiovisivo, trasformando strumenti, processi produttivi, modelli economici e prospettive professionali. Una trasformazione rapida che pone interrogativi profondi sul futuro del lavoro, della creatività e dell’identità umana. Ma quanto conosciamo realmente questa rivoluzione? Quali sono le possibilità concrete della tecnologia, quali le aspettative e quali le conseguenze economiche, sociali e culturali? Da queste domande nasce “Il cinema dentro la rivoluzione IA – Un Kontrocampo necessario”, la conferenza pubblica promossa da USB Cinema e Audiovisivo, in programma sabato 5 dicembre – dalle 10 alle 13.30 – al Nuovo Cinema Aquila a Roma.

L’incontro mette in dialogo il mondo della ricerca con quello del lavoro, attraverso il contributo di economisti, filosofi, studiosi delle discipline umane ed esperti delle tecnologie più avanzate applicate al cinema. Tra i relatori in programma

Dario Guarascio, professore associato di Politica economica, Sapienza Università di Roma; Filippo Santoni de Sio, professore di Filosofia ed Etica della Tecnologia, Eindhoven University of Technology; Jelena Reljic, ricercatrice in Politica economica, Sapienza Università di Roma; Stefano Vrizzi, ricercatore postdoc su Intelligenza Artificiale ed economia della post-crescita, Università di Barcellona; Noemi Luna Carmeno, dottoranda in Economia ecologica, Università di Barcellona; Stefano Leoni, VFX Supervisor, fondatore di EDI e HAI; Henry Luca Stefani, psichiatra e psicoterapeuta. È inoltre prevista la partecipazione di Luciano Vasapollo, economista, già docente alla Sapienza Università di Roma e direttore del CESTES-USB, docente alla Pontificia Accademia Internazionale.

Non una successione di lezioni accademiche, ma un confronto interdisciplinare costruito come un unico percorso di riflessione: dalla realtà tecnologica alle trasformazioni economiche, dalle conseguenze sull’occupazione alle questioni etiche, fino al rapporto tra Intelligenza Artificiale, identità e creatività umana. Al centro dell’iniziativa ci sono le lavoratrici e i lavoratori del cinema e dell’audiovisivo: professionisti, artisti e artigiani che, attraverso competenze, conoscenze e sensibilità, contribuiscono alla creazione delle immagini e dei racconti. L’obiettivo è avvicinare la ricerca alla realtà quotidiana di queste professioni, offrendo strumenti per comprendere ciò che sta accadendo, distinguere le possibilità reali dalle aspettative e interrogarsi sugli scenari futuri.

USB Cinema e Audiovisivo sottolinea di voler fare di questa conferenza il primo passo di un percorso permanente di approfondimento e confronto, coinvolgendo lavoratrici, lavoratori, ricercatori ed esperti per sviluppare conoscenze condivise ed elaborare possibili proposte di tutela e regolamentazione. L’obiettivo è anche sindacale: costruire le condizioni per partecipare ai futuri tavoli istituzionali dedicati all’Intelligenza Artificiale nel settore audiovisivo, portando il punto di vista e le esigenze di chi lavora nel cinema. L’incontro è aperto al pubblico e prevede uno spazio di confronto e domande con i partecipanti.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria al link:

https://www.eventbrite.com/e/il-cinema-dentro-la-rivoluzione-iatickets-2004941827979?aff=oddtdtcreator

(foto di scena del film “Terminator Genisys”, 2015)