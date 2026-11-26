(Adnkronos) – Venerdì 11 dicembre uscirà su tutte le piattaforme digitali ‘Il seme dell’arancia’, il primo album in studio di Occhi. Un nuovo capitolo del percorso musicale del cantautore di Lodi, un viaggio di crescita e scoperta personale che nasce dall’esigenza di raccontare chi spesso rimane ai margini, chi si sente invisibile, ‘scartato’, eppure custodisce dentro di sé un mondo intero.

L’album raccoglie alcuni brani già editi, a partire da “Ullalà”, presentato a Sanremo Giovani 2025, e “Me l’hai detto tu”, realizzato in collaborazione con chiamamifaro, passando per “Origami” e “Carandirú”, due fotografie che raccontano il difficile equilibrio tra ciò che si è, ciò che si vorrebbe diventare e le aspettative degli altri, fino ad arrivare al più recente “parolacce”, che descrive come, a volte, da un incontro e da una conoscenza appena accennata possa nascere l’immaginazione di un’intera storia d’amore. Tra sogni e incertezze per il futuro, fragilità e desiderio di affermazione, amicizie, amori e riflessioni sui valori, “Il seme dell’arancia” restituisce uno spaccato autentico della Generazione Z, animato da una costante ricerca di bellezza e autenticità.

“Non in tutte le arance infatti c’è un seme, e anche quando c’è, è la parte che viene scartata – racconta Occhi – Allo stesso modo esistono persone che sono “Il seme dell’arancia”: non sempre le notiamo, e quando ci sono, spesso facciamo finta di non vederle. Questo disco è per loro. Perché la verità è che ogni seme, se gettato, può diventare un frutteto. E ogni persona, anche la più invisibile, ha già dentro tutta la vita del mondo”. È proprio da questa immagine che prende forma il viaggio musicale di Occhi: il racconto della quotidianità di un ventenne qualsiasi, sospeso tra università e amici, sogni da inseguire e cassetti troppo piccoli per contenerli. Una storia personale che si apre a una dimensione collettiva, nella quale è facile riconoscersi e ritrovare una parte di sé. La scrittura di Occhi unisce sensibilità cantautorale e immediatezza pop, trasformando esperienze quotidiane e pensieri personali in racconti in cui è facile riconoscersi. In “Il seme dell’arancia” questa attitudine si traduce in un ritratto sincero della Generazione Z: una generazione che si sente spesso fuori posto, che inciampa e si mette in discussione, ma che continua a custodire sogni, cercare risposte e trovare nella quotidianità piccoli frammenti di bellezza.