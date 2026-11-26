Roma, 26 nov. (askanews) – “Ringrazio Industria Felix per questo prestigioso premio che anche quest’anno ci è stato conferito”. Lo ha dichiarato Gaspare Verna, socio di Mega, a margine del 73° evento Industria Felix, dedicato alla sostenibilità ESG, a Roma.Verna ha evidenziato il ruolo del capitale umano, con circa 100 dipendenti impegnati lungo la filiera dell’edilizia, e l’adozione di standard di qualità, a partire dal processo BIM di livello 3 secondo la PAS UK 1192. Tra i punti di forza dell’impresa figura l’Academy interna, dedicata al miglioramento delle procedure e alla formazione del personale. “L’Academy, che è il nostro fiore all’occhiello, ci ha dato la possibilità di integrare, in maniera anticipata, l’intelligenza artificiale”, ha spiegato, precisando che oggi l’IA è presente in tutti i processi aziendali. “Dedico questo premio ai nostri dipendenti, che sono la forza trainante dell’azienda”, ha concluso