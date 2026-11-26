(Adnkronos) – L’Inter non sbaglia a San Siro. La squadra di Chivu batte 2-0 lo Stoccarda oggi, mercoledì 25 novembre, e vince la terza partita consecutiva in Champions League: al Meazza, è decisiva la ripresa. Nel primo tempo Spence e Thuram sprecano i palloni del possibile vantaggio, mentre il gran tiro d’esterno di Barella scalfisce solo il palo.

Al 57′, Sucic sblocca la partita grazie a un calcio di rigore, poi entra Lautaro Martinez e impiega giusto sei minuti per chiudere i giochi su assist di Dimarco. L’Inter sale a 9 punti in classifica nella fase campionato e tira un sospiro di sollievo in ottica qualificazione.